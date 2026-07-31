Luján busca defender la punta ante un necesitado Claypole

Publicado el viernes 31 de julio de 2026

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Luján visitará este viernes, desde las 15, a Claypole con la misión de sostener el liderazgo de la Zona B de la Primera C. El equipo de la Basílica comparte la cima con Cañuelas, ambos con 36 puntos, y buscará sumar de a tres para seguir en lo más alto del campeonato.

Del otro lado estará un Claypole que atraviesa un presente complicado. Con 22 unidades, marcha en los últimos puestos de la tabla y apenas se encuentra un punto por encima del último, por lo que necesita un triunfo para empezar a salir del fondo.

El encuentro promete tener objetivos muy distintos para ambos: Luján intentará reafirmar su gran campaña y continuar en la pelea por el ascenso, mientras que el conjunto local buscará hacerse fuerte para cortar la mala racha y tomar aire en la recta final del torneo.

Publicado el viernes 31 de julio de 2026