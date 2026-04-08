Luján anunció a Martín Pérez Bianchi como nuevo entrenador

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Club Luján confirmó esta tarde la designación de Martín Pérez Bianchi como nuevo director técnico del primer equipo, en una decisión que marca el regreso de un histórico de la institución.

Conocido como “El Colo”, Pérez Bianchi surgió de las divisiones inferiores del club y se convirtió en uno de los jugadores que más veces vistió la camiseta lujanera, dejando una marca tanto en lo deportivo como en lo humano. Ahora, asume el desafío de conducir al plantel profesional en una nueva etapa. En la presentación oficial, estuvo acompañado por el presidente Federico Vanin y el ex presidente y actual dirigente Fernando Marcigliano.

Su cuerpo técnico estará conformado por Mauro Rubira como ayudante de campo, Leandro Maiza y Facundo Guerrieri como preparadores físicos, y Augusto Yovino como entrenador de arqueros.

Según se informó, Pérez Bianchi iniciará su ciclo al frente del equipo el próximo lunes, una vez finalizado el compromiso de este fin de semana ante Central Córdoba en Rosario, donde el equipo será dirigido interinamente por el técnico de la Reserva, Adrián Brito.

La elección del nuevo entrenador se enmarca en una línea institucional que prioriza la identidad y el sentido de pertenencia, apostando por figuras con conocimiento profundo del club.

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026