Luján Ancestral: una invitación a conocer la historia profunda del territorio lujanense

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de Luján Ancestral, una propuesta libre y gratuita de divulgación histórica y cultural orientada a conocer los procesos que dieron forma al territorio lujanense a partir de los aportes de la arqueología, la historia y el patrimonio.

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Culturas y Turismo y la Junta Municipal de Estudios Históricos, incluirá actividades, conferencias y recorridos patrimoniales destinados a abordar la presencia de los primeros habitantes de la región, las investigaciones arqueológicas desarrolladas en la Cuenca del Río Luján, los procesos de contacto y transformación cultural durante la etapa colonial y las expresiones culturales que mantienen vivo el vínculo con ese pasado.

La apertura será el sábado 20 y domingo 21 de junio, en el marco de la Fiesta del Sol de Carlos Keen. El evento remite a antiguas tradiciones vinculadas al ciclo solar y al cambio de estación, entre ellas la ceremonia del Inti Raymi, y contará con una amplia propuesta artística, musical, gastronómica y artesanal.

En tanto, el martes 23 de junio a las 18 horas se realizará la charla “Pueblos originarios de la Cuenca del Luján”, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135). El encuentro abordará la arqueología de la Cuenca del Luján, las evidencias materiales de los primeros habitantes, los procesos de contacto y choque cultural, y la conformación de la frontera colonial y sus impactos sobre el territorio bonaerense.

La programación concluirá el sábado 27 de junio a las 10:30 horas con una recorrida guiada en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917), centrada en las salas “Encuentro de dos mundos” y “Construcción de un nuevo mundo”. A través de documentos, objetos y recursos museográficos, quienes participen podrán profundizar sus conocimientos sobre las sociedades que habitaron la región y los procesos históricos que contribuyeron a la conformación de la identidad local y regional.

Publicado el martes 23 de junio de 2026