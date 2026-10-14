Luján amplía la capacidad del Estadio 1° de Abril

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El Club Luján anunció hace instantes el inicio de la construcción de una nueva tribuna con capacidad para 500 personas. La obra se suma al gran presente deportivo de la institución y podría estar lista para la final de vuelta por el ascenso.

El crecimiento deportivo del Lujanero también se traduce en obras como esta iniciativa que permitirá ampliar la capacidad del estadio y seguir mejorando la infraestructura de la institución. La nueva estructura estará ubicada detrás del arco que da al sector del estacionamiento y contará con 50 metros de largo y cinco escalones de altura, con espacio para albergar hasta 500 personas.

La obra representa otro paso importante para acompañar el desarrollo del club y responder al entusiasmo de una comunidad que acompaña cada vez más de cerca al equipo. En un año marcado por la celebración de sus 90 años y con la ilusión deportiva y el compromiso de toda la familia lujanera, se continúa destinando esfuerzos a proyectos que fortalecen el presente y proyectan el futuro.

Desde la Comisión Directiva encabezada por Federico Vanín se trabaja con el objetivo de que la tribuna pueda inaugurarse en la final de vuelta por el ascenso, prevista para el fin de semana del 24 y 25 de octubre. Sin embargo, la concreción de ese objetivo dependerá del ritmo de ejecución de los trabajos y de las condiciones climáticas.

“De esta manera, el Club Luján continúa consolidando su crecimiento institucional con nuevas inversiones en infraestructura, acompañando la ilusión de su gente y reafirmando el compromiso de construir un club cada vez más grande”, señalaron en las redes oficiales de la entidad.

Foto: Prensa Club Luján

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026