Luján Alerta 24: La Policía Rural realizó un amplio operativo de control de transporte bovino

En el marco del Plan Integral Luján Alerta 24, la Policía de Seguridad Rural llevó adelante un importante operativo de control de camiones de transporte bovino en distintos puntos estratégicos del distrito.

La jornada, considerada altamente satisfactoria, se centró en la verificación de mercadería en tránsito, productos y subproductos de origen animal y vegetal, en cumplimiento de las normativas establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Durante los procedimientos desarrollados en rutas y autopistas del partido, se identificaron 27 ciudadanos, se fiscalizaron 20 camiones y 7 camionetas, y se detectaron 3 infracciones a la normativa vigente.

Las irregularidades registradas fueron:

Un camión sin habilitación de SENASA ni documentación técnica correspondiente (solo contaba con remito).

Dos camiones que no cumplían con las habilitaciones necesarias para el transporte de animales en pie.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron la importancia de estos operativos para garantizar la seguridad alimentaria, proteger la salud pública y asegurar condiciones adecuadas en el transporte de productos de origen animal y vegetal.

Publicado el martes 2 de diciembre de 2025