Luján Alerta 24: Detienen a un joven tras el robo de una motocicleta

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

A través de las cámaras del COM, se detectó el robo de un vehículo de alta cilindrada en la zona de la Basílica. El sospechoso intentó fugarse, chocó contra un colectivo y fue aprehendido por la Policía en un operativo cerrojo enmarcado en el plan Luján Alerta 24.

El hecho ocurrió en la intersección de Almirante Brown y Nuestra Señora de Luján, donde el sospechoso sustrajo una motocicleta CFMOTO 800MT que se encontraba estacionada. La secuencia fue detectada en tiempo real por los operadores del COM, quienes dieron aviso inmediato a las patrullas y realizaron el seguimiento del rodado a través del sistema de videovigilancia.

Durante la fuga, el joven perdió el control del vehículo y colisionó contra una unidad de transporte público de la Línea 11 de Junio. Luego intentó escapar a pie, pero fue rápidamente interceptado por personal de la Comisaría Luján Primera en la zona de San Martín y Constitución.

El aprehendido, de 16 años, quedó a disposición de la UFI Nº 8 de Luján bajo la carátula “Robo Agravado por ser vehículo dejado en la vía pública”. También intervino el Juzgado de Garantías del Joven y el Servicio Local, cumplimentándose los procedimientos correspondientes. La motocicleta fue recuperada para su posterior restitución al propietario.

El procedimiento vuelve a poner en valor la importancia de la videovigilancia y la articulación entre áreas municipales y fuerzas de seguridad para prevenir el delito y dar respuesta inmediata ante situaciones de riesgo.

Publicado el martes 3 de marzo de 2026