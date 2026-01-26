Luego de una investigación conjunta, se detuvo al autor de un robo en Cerámica Cortines

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Como resultado de un exhaustivo trabajo de investigación iniciado tras el robo ocurrido el pasado 31 de diciembre en la localidad de Cortínez, se logró la detención de uno de los principales sospechosos y el secuestro de elementos clave para la causa.

A través de la Comisaría Luján Segunda y bajo las órdenes de la UFI N° 9 de Luján y el Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, se llevaron a cabo dos allanamientos en la localidad de Villa Astolfi, partido de Pilar. En uno de los domicilios, las fuerzas de seguridad hicieron efectiva la detención de una persona de 26 años, sobre quien pesaba una orden de captura vigente por el delito de “robo agravado”.

Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares y vestimenta que coincidiría con la utilizada el día del hecho. Asimismo, se identificó al titular del vehículo utilizado para el ilícito, una camioneta Ford F-100.

El robo tuvo lugar la noche del 31 de diciembre de 2025 en la fábrica Cerámica Cortínes, cuando en una recorrida dinámica personal policial detectó que los serenos del establecimiento habían sido reducidos y maniatados por delincuentes armados.

La rápida intervención policial interrumpió el robo en proceso, provocando la fuga de los delincuentes, quienes abandonaron el vehículo en el que se trasladaban y diversos teléfonos celulares en las inmediaciones, elementos que fueron fundamentales para el rastreo y posterior identificación de los autores por parte de la justicia.

Los resultados de la investigación son fruto del trabajo coordinado entre el personal de las dependencias de Pueblo Nuevo, Carlos Keen y el apoyo tecnológico aportado para el avance de la causa. El detenido ya se encuentra a disposición de la justicia, mientras se continúan las diligencias para dar con el resto de los implicados.

El detenido enfrentará cargos por “Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego”

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se subraya la importancia de la denuncia formal como paso indispensable para activar los protocolos de seguridad e iniciar las tareas investigativas que, como en este caso, derivan en el esclarecimiento de los hechos y la puesta a disposición de la justicia de los responsables.

Publicado el lunes 26 de enero de 2026