Luego de un allanamiento detuvieron a uno de los autores de un robo agravado de una moto

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Tras un allanamiento con resultado positivo en la localidad de José C Paz se detuvo a uno de los presuntos autores de un robo agravado de una motocicleta ocurrido en nuestra ciudad.

La investigación se inició a partir de la denuncia realizada en Comisaría Luján 1ra. por Maximiliano C. quien relató que mientras circulaba a bordo de su motocicleta Honda Tornado 300 cc fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en otra moto de gran cilindrada. Según consta en la denuncia, los agresores exhibieron un arma de fuego y efectuaron un disparo al aire antes de sustraerle el rodado. La víctima resultó ilesa.

Tras el hecho, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la seccional llevó adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona del ilícito, obteniendo material de interés para la causa. Asimismo, se realizaron tareas de inteligencia digital, a través de las cuales se logró identificar perfiles en redes sociales donde presuntamente los delincuentes exhibían vehículos sustraídos e incluso compartían registros posteriores a los robos.

Con la información recolectada y el análisis de los hechos, se logró establecer la identidad y el domicilio de uno de los sospechosos.

A partir de ello, la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Luján, perteneciente al Departamento Judicial Mercedes, otorgó la orden de allanamiento para un domicilio ubicado en la ciudad de José C. Paz, donde se concretó la aprehensión de una persona de 22 años.

Durante el procedimiento, además, se secuestraron prendas de vestir, tres cascos de motociclista y tres teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a la investigación.

El Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado y dispuso las medidas de rigor.

Publicado el domingo 21 de junio de 2026