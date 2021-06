Los vecinos del Juan XXIII exigen que no se instale la antena de telefonía

La Secretaria de la Sociedad de Fomento del barrio Juan XXIII, Sandra Gatica, se refirió a la instalación de una antena de telefonía. Está situación resulta recurrente en el barrio y ha provocado siempre que los vecinos se opongan. La vecina, explicó que hoy a las 9.00 de la mañana llegaron nuevamente personal de la empresa, acompañados por la policía bajaron baños químicos. «Aparentemente van a comenzar los trabajos, todavía no hay nada, está el terreno baldío, volvieron a colocar el cartel. Lo que nos llama a nosotros la atención es que de la municipalidad todavía a nosotros no nos convocaron para darnos las respuestas que pedimos. Entonces lo que queremos es que se haga una convocatoria de vecinos para dar explicaciones y el visto bueno de los vecinos o no, a la instalación», aseguró. Por lo que, explicó que consiguieron un informe de dominio del terreno que todavía esta a nombre del dueño y quién firmó el contrato de alquiler no tiene una escritura, ni la firma de un Juez que lo valide como dueño.

«Hoy a las cuatro de la tarde nos volvemos a convocar todos los vecinos en la esquina y mañana a las doce del mediodía pedí una entrevista con el Arquitecto Saraceno, Secretario de Obras Públicas para ver qué pasa. Por qué viendo estás irregularidades se continúa con el trabajo de la antena. La esquina es Zapiola y Palacios del barrio Juan XXIII», comentó en relación al reclamo y descontento de la mayoría de los vecinos.

Además, comentó que sigue pendiente el pedido de amparo, y señaló que el Abogado que seguía la causa falleció de covid, por lo tanto quedó paralizada la situación en ese sentido.

Publicado el lunes 7 de junio de 2021