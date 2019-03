Los vecinos del barrio Ameghino siguen preocupados por estado calles

Los vecinos de la zona la denominan “la lagunita del Ameghino”

Otra laguna más, ese bache de considerables dimensiones queda en la calle principal del barrio, Libertad entre José Ingenieros y Rojas.

“Si bien está contemplada dentro del Plan Nacional de Hábitat solo quieren repavimentarla, es decir hacerle un pequeño arreglo más que un rebacheo” indicaron molestos los vecinos

“Durante el año 2018 los colectiveros dejaron de entrar al barrio tres veces por el estado de esa calle, Libertad” dijeron.

Libertad es la arteria principal del barrio, es casi una avenida.

“Para calmar las protestas que realizamos ya han gastado bastante dinero tapando ese bache, solución que dura no más de un par de días literalmente” explicaron.

“Si quieren arreglar de fondo nuestra problemática necesitamos que hagan los trabajos seriamente, y dejen de tapar baches” dijo una vecina muy fastidiosa.

Para ellos, los vecinos, la solución definitiva es un trabajo serio y de fondo, realizar un asfalto de hormigón con cordón.

“La plata para la obra ya llegó a las arcas municipales, si no hicieron el trabajo en el tiempo y la forma que correspondía no es culpa de los vecinos del Ameghino, y por lo tanto no somos quienes debemos pagar las consecuencias de las malas gestiones del gobierno municipal” indicaron.

“Ante la amenzada que nuevamente en estos días dejará de ingresar el colectivo a nuestro barrio nos hacemos la siguiente pregunta, si van a solucionar el problema antes de eso” finalizaron.

