Los Tabaleros llegan a Torres con una peña explosiva para cerrar el año
Gran espectáculo en Torres
La fiesta popular del “folklore mutante” desembarca en Dionisio Peñas este sábado 6 de diciembre, desde las 20:00, en Cap. Hernández 791 (Torres – Partido de Luján).
La banda Los Tabaleros promete una noche de alto voltaje que mezcla folklore, rock, murga, cumbia y una energía colectiva ideal para cantar, bailar y despedir el año a pura celebración. Además se presentarán los artistas locales Julián Maggio, Cuatro de Copas y Los de Monte.
Con más de una década de recorrido, el grupo consolidó un estilo inconfundible dentro de la música argentina: folklore urbano con nervio punk y alma rockera, atravesado por el humor, la poesía callejera y una entrega escénica que convierte cada recital en una experiencia compartida.
El repertorio incluirá canciones de sus discos más celebrados —Caramelos de Felicidad, Chuy, ¡Tuy! y Lolita— junto a clásicos tabaleros que ya son himnos de peña.
¿Por qué no te lo podés perder?
Fiesta total: folklore + rock con energía bien arriba.
Show participativo: bombos, coro colectivo y espíritu tabalero.
Canciones queridas: los temas más coreados de la tribu tabalera.
Entradas
Generales: $25.000
Venta por Passline:
https://www.passline.com/eventos/los-tabaleros-en-dionisio-penas?fbclid=PAb21jcAM2r3FleHRuA2FlbQIxMQABp8QOoR8ItPwYlOILg-hVQNpYLVCpAh8MTdctyDVKHN5pGPGUpTg6lZsnEVHE_aem_QJLR67_M2rafCA33Sqw_sA
Contacto
Nico: 11 5722-6789
Julián: 11 61983635
Publicado el domingo 30 de noviembre de 2025