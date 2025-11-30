Domingo 30 de noviembre de 2025
Los Tabaleros llegan a Torres con una peña explosiva para cerrar el año

Gran espectáculo en Torres



Publicado el domingo 30 de noviembre de 2025

La fiesta popular del “folklore mutante” desembarca en Dionisio Peñas este sábado 6 de diciembre, desde las 20:00, en Cap. Hernández 791 (Torres – Partido de Luján).
La banda Los Tabaleros promete una noche de alto voltaje que mezcla folklore, rock, murga, cumbia y una energía colectiva ideal para cantar, bailar y despedir el año a pura celebración. Además se presentarán los artistas locales Julián Maggio, Cuatro de Copas y Los de Monte.

Con más de una década de recorrido, el grupo consolidó un estilo inconfundible dentro de la música argentina: folklore urbano con nervio punk y alma rockera, atravesado por el humor, la poesía callejera y una entrega escénica que convierte cada recital en una experiencia compartida.

El repertorio incluirá canciones de sus discos más celebrados —Caramelos de Felicidad, Chuy, ¡Tuy! y Lolita— junto a clásicos tabaleros que ya son himnos de peña.

¿Por qué no te lo podés perder?

Fiesta total: folklore + rock con energía bien arriba.

Show participativo: bombos, coro colectivo y espíritu tabalero.

Canciones queridas: los temas más coreados de la tribu tabalera.

Entradas

Generales: $25.000
Venta por Passline:
https://www.passline.com/eventos/los-tabaleros-en-dionisio-penas?fbclid=PAb21jcAM2r3FleHRuA2FlbQIxMQABp8QOoR8ItPwYlOILg-hVQNpYLVCpAh8MTdctyDVKHN5pGPGUpTg6lZsnEVHE_aem_QJLR67_M2rafCA33Sqw_sA

Contacto

Nico: 11 5722-6789
Julián: 11 61983635

