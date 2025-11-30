Los Tabaleros llegan a Torres con una peña explosiva para cerrar el año

Publicado el domingo 30 de noviembre de 2025

La fiesta popular del “folklore mutante” desembarca en Dionisio Peñas este sábado 6 de diciembre, desde las 20:00, en Cap. Hernández 791 (Torres – Partido de Luján).

La banda Los Tabaleros promete una noche de alto voltaje que mezcla folklore, rock, murga, cumbia y una energía colectiva ideal para cantar, bailar y despedir el año a pura celebración. Además se presentarán los artistas locales Julián Maggio, Cuatro de Copas y Los de Monte.

Con más de una década de recorrido, el grupo consolidó un estilo inconfundible dentro de la música argentina: folklore urbano con nervio punk y alma rockera, atravesado por el humor, la poesía callejera y una entrega escénica que convierte cada recital en una experiencia compartida.

El repertorio incluirá canciones de sus discos más celebrados —Caramelos de Felicidad, Chuy, ¡Tuy! y Lolita— junto a clásicos tabaleros que ya son himnos de peña.

¿Por qué no te lo podés perder?

Fiesta total: folklore + rock con energía bien arriba.

Show participativo: bombos, coro colectivo y espíritu tabalero.

Canciones queridas: los temas más coreados de la tribu tabalera.

Entradas

Generales: $25.000

Venta por Passline:

https://www.passline.com/eventos/los-tabaleros-en-dionisio-penas?fbclid=PAb21jcAM2r3FleHRuA2FlbQIxMQABp8QOoR8ItPwYlOILg-hVQNpYLVCpAh8MTdctyDVKHN5pGPGUpTg6lZsnEVHE_aem_QJLR67_M2rafCA33Sqw_sA

Contacto

Nico: 11 5722-6789

Julián: 11 61983635

