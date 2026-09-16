Los servicios volvieron a subir por encima de la inflación

Publicado el martes 15 de septiembre de 2026

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Los servicios volvieron a registrar aumentos por encima de la inflación general y ganaron peso dentro de los gastos de los hogares. En agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una suba interanual del 33,5%, mientras algunos servicios esenciales acumularon incrementos cercanos o incluso superiores al 50%.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación de agosto fue del 1,7%, acumuló un 21,3% en los primeros ocho meses del año y llegó al 33,5% en los últimos 12 meses. El dato mensual mostró una desaceleración respecto de julio, cuando había sido del 2,1%.

Sin embargo, la evolución de los precios no fue igual en todos los rubros. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó los aumentos de agosto, con una variación del 2,8%, mientras que Educación registró una suba del 2,5%.

Los datos reflejan que, pese a la desaceleración de la inflación general, determinados gastos vinculados a servicios esenciales continúan aumentando a un ritmo mayor y representan una parte cada vez más importante del presupuesto de las familias.

Publicado el martes 15 de septiembre de 2026