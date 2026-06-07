Los Palmeras se presentarán en  la Fiesta del Sol

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El sábado 20 y domingo 21 de junio a partir de las 12 del mediodía, la localidad de Carlos Keen volverá a convertirse en escenario de una de las celebraciones más emblemáticas del calendario cultural lujanense: la Fiesta del Sol.Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá durante dos jornadas lo mejor de la música en vivo, la gastronomía y la producción local, para convocar a vecinos, vecinas y visitantes de toda la región.

En esta edición, la reconocida banda santafesina Los Palmeras será la encargada de cerrar la noche del sábado con un espectáculo que promete convocar a miles de personas y coronar una de las jornadas más esperadas del año.“Para nosotros es una enorme alegría que Los Palmeras sean parte de esta Fiesta, una banda emblemática de la música popular argentina, con una trayectoria que trasciende generaciones y fronteras.

Esperamos que vecinos y turistas se acerquen a disfrutar de esta celebración que ya forma parte de la identidad cultural de Luján y de Carlos Keen, y sigue consolidándose como una de las fiestas más importantes de la región”, expresó el Secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli.



Además de los espectáculos musicales, la Fiesta del Sol contará con feria de artesanos, productores locales, food trucks y un amplio patio gastronómico y cervecero, ofreciendo propuestas para toda la familia y amigos en un entorno único.En los próximos días, se compartirá la grilla completa. Para más información se puede consultar a las cuentas de instagram:

Municipio de Luján: https://www.instagram.com/municipiodelujan/?hl=es

Culturas y Turismo: https://www.instagram.com/culturasyturismolujan/?hl=es Sobre Los Palmeras



Los Palmeras son un grupo argentino de cumbia santafesina, originario de la ciudad de Santa Fe. Con más de cinco décadas de trayectoria, su éxito comenzó a finales de la década de los 70 y comienzo de los años 1980.



A lo largo de su carrera fueron de renombre en la cultura musical de Argentina por éxitos como «El Bombón Asesino», «Olvídala», «Soy Sabalero», «Doble Vida», «Títere», entre otras tantas canciones. En 1999 y 2000 ganaron el Premio Clave del Sol como Mejor Grupo del Interior del País. En 2008 ganaron el Premio Gardel al Álbum Grupo Tropical. En 2015 fueron condecorados con el Premio Konex de Platino al género Tropical/Cuarteto y en 2017 volvieron a ganar los Premios Gardel por el mejor Álbum Grupo Tropical.

Publicado el domingo 7 de junio de 2026