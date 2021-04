Los Gauchos de Güemes llegaron a la Basílica

Los Gauchos de Güemes pasaron por nuestra ciudad en una peregrinación a caballo que culminará en junio y les fue entregada una imagen de la Virgen de Luján. Respecto de esto y sobre las actividades de Mayo, Julio Mena, Director de la Sala Permanente de Malvinas, habló del tema.

«Vino una delegación que llegó en vehículos. Tenían previsto salir el 17 de abril desde la ciudad de Buenos Aires, desde el Monumento a Güemes, con la imagen de la Virgen de Salta y nosotros con Poli Pignataro les íbamos a entregar la imagen de la Virgen de Luján, pero no fue posible por el protocolo que surge hoy, entonces la decisión fue hacerles la entrega acá en la Basílica, para que vaya cabalgando junto a todos los Gauchos de Güemes hasta Salta, a donde llegarán en junio», expresó Mena.

«El viernes llegaron a San Andrés de Giles, el sábado fueron a Carmen de Areco y ayer domingo estaban saliendo desde allí, haciendo un promedio de entre 30 y 40 kilómetros por día. Son aproximadamente quince jinetes acompañados por una dama y van cabalgando con las dos imágenes de la Virgen. La idea es que el 17 de junio, en el aniversario del General Güemes, por los 200 años, la imagen de la Virgen llegue al monumento donde también miembros de la sala permanente de Malvinas de Luján, con Poli Pignataro los estaremos esperando», afirmó.

«El primero de mayo haremos un guiso para la escuelita de fútbol de Cortínez, el 25 la sala hará como todos los años también un guiso de lentejas, con las porciones que ya se encuentran a la venta, para recaudar fondos, porque todas las imágenes que llevamos a las provincias se pagan con el dinero que recaudamos de los guisos que hacemos. Todas estas actividades las realizamos en la Sala Permanente de Malvinas, ubicada en Dr. Merlo 1136, casi esquina Av. Lorenzo Casey, a 50 metros de la rotonda de la Ruta n°5», sostuvo.

Y agregó, «Además, el 12 de junio estaríamos haciendo otro guiso de lentejas en la Biblioteca Popular de Cortínez. El 17, cuando estemos en Salta esperando la llegada de nuestra Madre, quedará también la imagen en un monumento a los caídos y de ahí iremos a Jujuy también a llevar una imagen al monumento a los caídos para que quede en ese lugar».

«Las porciones las tenemos a la venta en nuestro Facebook (Sala permanente de Malvinas). También pueden pedirlas llamándome al teléfono particular: (2323) 612 156. El 25 de mayo recibiremos donaciones de ropa, calzado y útiles que también llevaremos en agosto a cuatro colegios de Catamarca, en micro, junto a choferes solidarios de Luján y Buenos Aires. Además, estamos en conjunto realizando una jornada de donaciones para el Chaco, por eso siempre le pedimos a la gente que no tire lo que ya no usa y aún sirve, porque le puede ser útil a las personas que lo necesitan», finalizó Julio Mena, Director de la Sala Permanente de Malvinas.

Publicado el lunes 19 de abril de 2021