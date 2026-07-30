Los docentes universitarios vuelven al paro y no habrá clases tras el receso

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Los docentes universitarios realizarán un nuevo paro nacional para reclamar al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que el reinicio de las clases luego del receso invernal se verá afectado en distintas universidades del país.

La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que a través de sus redes sociales sostuvo: «Frente al ajuste y el ataque constante, paramos y movilizamos. La educación pública se defiende».

En ese marco, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) también difundió la convocatoria con el lema: «Sin salarios dignos ni presupuesto, no hay universidad pública posible», junto al reclamo dirigido al Gobierno nacional para que cumpla con la ley de financiamiento.

Entre los principales pedidos de los gremios se encuentran la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la recuperación de la Paritaria Nacional Docente y Universitaria y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa.

El paro coincidirá con una jornada de protesta impulsada por gremios docentes nacionales y provinciales, por lo que la medida de fuerza tendrá impacto en distintos niveles del sistema educativo

Publicado el jueves 30 de julio de 2026