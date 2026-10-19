Los docentes bonaerenses cobrarán una actualización salarial del 6 porciento

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó una actualización salarial del 6% para los docentes bonaerenses, distribuida en dos tramos del 3% correspondientes a octubre y noviembre.

La propuesta del gobernador Axel Kicillof recibió el respaldo de cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense: Suteba, AMET, SADOP y Udocba. Una de las organizaciones no aceptó la oferta.

Con los nuevos valores, un maestro de grado sin antigüedad cobrará $945.980,29 de bolsillo en octubre y $973.521,59 en noviembre. En el caso de quienes cuentan con diez años de servicio, los salarios serán de $1.049.132,18 y $1.079.689,60, respectivamente.

Los montos varían según el cargo, la carga horaria y la antigüedad. Los profesores con 20 módulos superarán los $1.200.000 en noviembre, mientras que los docentes con jornada completa se acercarán a los $2.000.000, en ambos casos sin antigüedad.

Publicado el lunes 19 de octubre de 2026