Lola Inghiotti y un oscuro fin de semana

Lola Inghiotti no tuvo un buen fin de semana en la fecha doble que ALMA disputó en Concepcion del Uruguay. A la representante de Lujan no la acompañó la fortuna, fue decimo sexta en la final del sábado y no largó la final del domingo.

La Clase 3 de Alma se presentó en la pista entrerriana para disputar dos fechas más de su calendario y ahí estuvo Inghiotti junto al equipo de la familia Salvi, pero no tuvo demasiada fortuna.

El sábado luego de los entrenamientos se llevó a cabo la clasificación, donde la primera vuelta rápida ordenaba la grilla de la final sabatina y la segunda vuelta para disputar las series domingo para la segunda final. Y ahí comenzó a complicarse el fin de semana para la lujanense ya que le taparon la vuelta y debió tirarse al pasto para no impactar al otro auto, por lo que sus vueltas no fueron rápidas y quedó retrasada en el clasificador. Largó la final del sábado desde el vigésimo quinto puesto, le pegaron y quedó última, aunque pudo avanzar en una final cortada con varios Autos de Seguridad, finalmente terminó en el puesto dieciséis.

El domingo se disputaron las series para la séptima fecha y Lola remontó varios lugares hasta que se rompió un amortiguador en el Gol que atiende el SR Sport. El equipo analizó los daños ocasionados y decidieron que no era aconsejable que largue la final ya que no sería seguro, por eso vio la final desde los boxes. Matias Devoto fue el ganador de ambas finales.

La próxima fecha será el 10 de octubre en la localidad de Dolores.

Publicado el miércoles 8 de septiembre de 2021