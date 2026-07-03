Llueven fotomultas en Jáuregui

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Las causas radican en el Juzgado de faltas.

El Ministerio de Transporte de la Provincia y el Municipio de Luján generaron cientos, posiblemente miles, de actas de infracción “por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos”, durante el primer semestre de 2026, en el acceso a Jáuregui por la avenida 25 de Mayo.

Estas actas, publicadas en los últimos días en https://infraccionesba.gba.gob.ar/, se corresponden en general con multas por 332.250 pesos cada una, con la posibilidad de un descuento del 50 por ciento por “pago voluntario”, en un plazo de 30 días.

La lluvia de fotomultas genera enojo entre los sancionados, que no sabían que estaban siendo penalizados cada vez que pasaban a más de 40 kilómetros por hora por 25 de Mayo al 290. Muchos ahora se enfrentan con la obligación de abonar millones de pesos, en algunos casos por decenas de infracciones.

Alegan que la Provincia o el Municipio debieron haber notificado de inmediato las primeras infracciones (cometidas en febrero); que la mayoría de los excesos de velocidad castigados no superan los 50 kilómetros por hora; y que la señalización en el lugar no es suficientemente clara.

Las causas radican en el Juzgado Municipal de Luján (San Martín 2050 – Lunes a viernes de 7.15 a 13 horas). Los presuntos infractores tienen un plazo de 30 días para acogerse al pago voluntario, a partir de la fecha de notificación de la infracción.

Finalizado ese plazo, no existiendo constancias de su acogimiento, pago o allanamiento, tendrán un plazo de 15 días, para “presentar su descargo y ofrecer la prueba de su derecho”, pudiendo realizarlo a través de la web oficial (www.infraccionesba.gba.gob.ar ).

Fuente: Lider Luján https://fmliderlujan.com.ar/llueven-fotomultas-en-jauregui

Publicado el viernes 3 de julio de 2026