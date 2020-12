Llevaron a cabo el acto por el día de la Policía

Hoy se realizó la entrega de reconocimiento a integrantes de la fuerza Bonaerense que se han destacado en el transcurso del año.

El acto se llevó a cabo en el día de hoy, en el Museo de Bellas Artes, a partir de las 10 de la mañana.

El mismo contó con la presencia de diferentes autoridades: el Intendente Municipal Lic. Leonardo Boto, el Secretario de Seguridad Dr. Matías Lattaro, Jefe de Zona Interior Oeste 1, Comisario Mayor Gustavo Montañez, Jefe Departamental de Seguridad Lujan, y el Comisario Rubén González.

Además participaron el Jefe de Luján Tercera, el Comisario Damián Guasco, el Jefe de Comando de Policía Rural, el Comisario Lucas Pérez, el Jefe de Sub Delegación Departamental de Investigaciones, el Comisario Marcos Granelli, el Jefe de Lujan Primera, el Sub Comisario Matías Fontela, el Jefe de Luján Segunda, el Sub Comisario Marcos Jáuregui, el Jefe de Comando de Patrulla, la Sub Comisario Mónica Bochi, el Jefe de Policía Local y el Oficial Principal Silvano Marchiones.

Durante el acto se llevó a cabo el ingreso de abanderados y escoltas de la Policía, el Jefe Departamental Rubén González y el Intendente mencionaron unas palabras alusivas y realizaron la entrega de diplomas y distinciones al personal policial destacado durante el 2020.

Publicado el jueves 17 de diciembre de 2020