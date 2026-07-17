Llegó el último refuerzo para Flandria

Publicado el jueves 16 de julio de 2026

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Juan Mendoza, delantero centro de 27 años, se suma al plantel de Jesús Díaz.

Formado en el Semillero Canario y en Banfield, jugó en Brown de Adrogué, Almagro, Nueva Chicago y Güemes.

El nacido en Jáuregui, puso la firma y se convirtió en futbolista canario hasta diciembre de 2027.

«Le damos la bienvenida a Juanse y le deseamos el mayor de los éxitos» expresaron desde la institución.

El mercado de pases cerró en la tarde del jueves.

Publicado el jueves 16 de julio de 2026