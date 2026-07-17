Llegó el último refuerzo para Flandria
Primera B
Juan Mendoza, delantero centro de 27 años, se suma al plantel de Jesús Díaz.
Formado en el Semillero Canario y en Banfield, jugó en Brown de Adrogué, Almagro, Nueva Chicago y Güemes.
El nacido en Jáuregui, puso la firma y se convirtió en futbolista canario hasta diciembre de 2027.
«Le damos la bienvenida a Juanse y le deseamos el mayor de los éxitos» expresaron desde la institución.
El mercado de pases cerró en la tarde del jueves.
Publicado el jueves 16 de julio de 2026