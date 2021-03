Llegaron 1.200 dosis de AstraZeneca a Luján

La Secretaria de Salud del Municipio de Luján, Mariana Girón, dialogó con Luján en Línea sobre el arribo de las nuevas dosis de la vacuna contra el Coronavirus.

«Ayer llegaron 1.200 dosis nuevas de AstraZeneca y ya arrancamos con la primera tanda de vacunación, en el polideportivo municipal. En el vacunatorio del Hospital Municipal hoy estamos aplicándoles la segunda dosis al personal de salud. Hasta el corte del día lunes había unos 4.600 lujanenses vacunados, aproximadamente», informó.

Y adelantó, «Entiendo que iremos recibiendo tandas de esos volúmenes en los próximos días, así que estamos trabajando ahora con todo ese personal y equipos de vacunación. E iremos recibiendo más en esa franja: mayores de 60; entre 18 y 59 con factores de riesgo y docentes. La próxima semana se iniciaría el esquema de vacunación en SUTEBA, así que también tendremos algún punto nuevo allí».

En cuanto a los sitios donde se está vacunando, afirmó: «De momento tres lugares habilitados: Estamos vacunando en el Hospital Municipal, al remanente que quedó del personal de Salud. En el Polideportivo mayores de 60 y factores de riesgo. En Colonia Cabred también mayores de 60 y riesgo, pero también población en general. Y próximamente en SUTEBA».

«Estamos con mayores expectativas que el año pasado, porque no solo estamos más entrenados y con mejor equipo a esta altura, sino que además vamos a tener vacunada a la parte más sensible de la población. Pero eso no significa que no estemos alerta, preocupados y trabajando pensando en que tal vez, dentro de doce o trece semanas, podamos tener una crecida importante de casos, debido a las temperaturas, la circulación y las situaciones propias del invierno, que agravan las patologías».

«Por eso estamos también organizando esa época para poder responder adecuadamente y trabajar con la población para seguir transmitiendo la necesidad de cuidarse. Si bien la vacuna es una alegría y lo que escuchamos en la gente es esa felicidad por tener la posibilidad de tener esa respuesta, debemos seguir tomando las medidas de cuidado y comportándonos responsablemente en el cuidado de los otros», agregó.

«Es importante que se inscriban en ‘Vacunate PBA’. Y si no tienen suficiente acceso a la tecnología o no saben cómo hacerlo, pueden acercarse a los puntos de vacunación donde se los orienta, asiste y ayuda. Anses está haciendo una gran tarea, también los centros de salud en las localidades, los adultos mayores en la Casita de la tercera edad. Es importante para que podamos hacer una gran campaña de vacunación y tener a nuestra población y comunidad cubierta, lo antes posible», cerró Mariana Girón, Secretaria de Salud del Municipio, en diálogo con este medio.

Publicado el jueves 4 de marzo de 2021