Llega un frente frío a Luján: anuncian lluvias para el fin de semana y un marcado descenso de la temperatura

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Publicado el viernes 12 de junio de 2026

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Tras varios días con presencia de niebla y elevada humedad, el ingreso de un frente frío provocará un cambio en las condiciones meteorológicas en Luján y la región. De acuerdo con los pronósticos, durante el sábado podrían registrarse lluvias y chaparrones aislados, mientras que hacia el domingo se espera un fuerte descenso de la temperatura.

Las mínimas podrían ubicarse cerca de los 3 grados durante el inicio de la próxima semana, acompañadas por un cielo parcialmente nublado y el ingreso de vientos del sector sur, lo que generará una mayor sensación de frío.

Ante este panorama, recomiendan a los vecinos tomar los recaudos necesarios, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche, cuando las bajas temperaturas serán más intensas. Además, se aconseja circular con precaución ante la posible reducción de la visibilidad y las condiciones resbaladizas que podrían presentarse por las precipitaciones.

Según anticipan los especialistas, el frío se mantendría durante varios días, marcando el regreso de condiciones más propias del invierno en la ciudad.

Publicado el viernes 12 de junio de 2026