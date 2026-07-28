Llega la tercera edición de la Noche de las Pizzerías

Publicado el martes 28 de julio de 2026

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El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Noche de las Pizzerías, que se realizará el jueves 30 de julio con descuentos y promociones especiales en diversos puntos del distrito.

Las propuestas de los locales gastronómicos son las siguientes:

Habrá 2×1 en Tropel Bar de Pizzas (A. Storni y F. Sánchez, B° La Martina), La Farola (Mario Bravo 1080, dentro del paseo Walk Luján), La Favorita (Güemes 1256) y Pizza Estilo (Rivadavia 1170).

También, habrá descuentos del 50% en Fibonacci (Alsina 1090); del 40% en Ananá (Mitre 753); y del 30% en El Sitio (Mitre 621), Kaitos (San Martín esquina Güemes), Pizza Hot (San Martín esquina Mariano Moreno), La Nueva Mandiyú (Mitre 772), Casa Maldini (Alsina 1072), Olivia (Las Heras esquina Sarmiento), Algo Diferente (las tres sucursales de las calles San Martín, Mitre y Pueblo Nuevo), Casa Muzza (9 de julio 866), Gattino Pizza (Valle Viejo 1730, B° Sarmiento), Pizzaioli (Av. Lorenzo Casey 875) y Las Golondrinas (25 de mayo 886).

Cabe destacar que para acceder al descuento se deberá aclarar, antes de realizar el pedido, que el motivo del encargo es por la Noche de las Pizzerías, además de consultar si la pizza solicitada se incluye en la promo. También, que las promociones son únicamente válidas para pizzas y no incluyen bebidas.

Para más información, se recomienda chequear las redes sociales de Elegí Luján en el Instagram @elegilujan

En un contexto complejo para la actividad comercial, el Municipio continúa implementando iniciativas destinadas a fortalecer las ventas y acompañar a los comercios locales, en este caso del rubro gastronómico.

Publicado el martes 28 de julio de 2026