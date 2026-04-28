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Llega la tercera edición de China en Luján

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Publicado el martes 28 de abril de 2026

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de «China en Luján», un evento que rinde homenaje a la histórica nación. Con entrada libre y gratuita, el evento se realizará por tercer año consecutivo el domingo 10 de mayo, desde las 10 y hasta las 19 horas en el Parque Ameghino.

“China en Luján nació como un sueño compartido y hoy, en su tercera edición, verlo crecer es muy emocionante. Queremos acercar la cultura china de una manera abierta y vivencial, ofreciendo un hermoso paseo cultural para toda la familia. Los esperamos”, manifestó Chen Min, directora y cofundadora del Club Argentino de Wushu.

Además de participar de las distintas actividades culturales, se podrá disfrutar de gastronomía típica de oriente, un paseo ferial, exposición de arte de cortes de papel chino, la Danza del Dragón y León y una ceremonia de té chino.

En el escenario se darán numerosos shows de exhibición tales como artes marciales,  baile tradicional chino, desfile de vestimenta tradicional Hanfu, práctica de Tai Chi y música en vivo con Sol Heredia y Santiago Bertoni, entre otros espectáculos.

El evento se lleva a cabo junto al Club Argentino de Wushu, Federación Argentina de Wushu, entre otros auspiciantes.

Publicado el martes 28 de abril de 2026

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