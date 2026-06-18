Llega la Semana del Chocolate en la previa del Día del Padre

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Semana del Chocolate, una propuesta impulsada junto a emprendedores y comercios locales que se desarrollará del jueves 18 al sábado 20 de junio, en la previa del Día del Padre.

Con motivo de la fecha, se contarán con promociones especiales. Por un lado, habrá 50% de descuento en la segunda unidad en tortas, bizcochos y facturas en Amapolas by Celebrithi (De la Virgen 936); en tabletas de chocolate y cookies de Bolcatto Panadería (Los Plátanos 1016, Pueblo Nuevo); en Box Campeón y Box Degustación de Cinco Sentidos (Florencio Sanchez 126); en alfajores de Alfajores de la Virgen (Lavalle esquina Francia); y en chocolates, tabletas, bombones y más en El Conejo Ingenioso (25 de mayo 1163).

Además, vecinos y vecinas podrán acceder a un 30% de descuento en tortas en Doña Nina (San Martín 1109); en cosas dulces de Dulce Capricho (entrega a domicilio, pedidos al 2323-332010); en tortas y tabletas de chocolate, alfajores, desayunos, budines y box degustación en Dulce o Truco (Udaondo 1361, Pueblo Nuevo); en tarta havannet, alfajores de maicena con chocolate, y budines de chocolate en Emme (entrega a domicilio, pedidos al 2323-658823); en la docena surtida y docena clásica de cubanitos, y en bocaditos de Fidelos (Montevideo 1256); en torta de mousse de chocolate y torta de chocolate y dulce de leche en La Rosita (Tropero Moreira 796); en tortas, alfajores y pastafrolas de Los Jorgitos (Larrañaga 1151); 2 tabletas de chocolate rellenas o frutos secos de MC Marisol (Ferrocarril Oeste 1758); en alfajores, postres y tortas de Maru Pastel (entrega a domicilio, pedidos a 542941); en la docena de alfajores de Nonotoño (entrega a domicilio, pedidos al 11-2865-3709); en productos seleccionados de Lorien (Rawson 1264) y en tortas enteras de Pamela del Río (Rawson 1113).

La iniciativa busca acompañar y fortalecer el consumo local, promoviendo el trabajo de productores y establecimientos gastronómicos del distrito a través de descuentos especiales en una amplia variedad de productos elaborados artesanalmente.

Para más información, se recomienda chequear las redes sociales de Elegí Luján a través del Instagram @elegilujan

Publicado el jueves 18 de junio de 2026