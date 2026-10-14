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Llega la Fiesta de la Pastafrola a Olivera

Evento

Nueva edicion.



Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la 13° edición de la Fiesta de la Pastafrola, una iniciativa que combina gastronomía, artesanías y música en vivo.

La jornada se llevará a cabo el sábado 17 de octubre, a partir de las 11 horas, en el predio de la estación de ferrocarril de la localidad de Olivera.

Uno de los momentos destacados de la jornada será la elección de la Mejor Pastafrola, competencia que pondrá en valor a los productores y sus distintas recetas, celebrando una de las preparaciones dulces más tradicionales de nuestra cultura.

El evento contará con feria de artesanos y shows en vivo a cargo de Sol Fernández (tributo a Valeria Lych), Maximiliano, Ezequiel (tributo a Ricky Martin), Martu Ferreyra, Ballet Sentimiento Patrio, Ballet El Entrevero y Daniel Lezica.

Publicado el miércoles 14 de octubre de 2026

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