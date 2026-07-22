Llega la 6° Fiesta del Chorizo a la Pomarola

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026

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El 9 de agosto desde las 11 horas.

El Municipio de Luján informó que convoca a productores, cocineros y emprendimientos gastronómicos a participar de la sexta edición de la Fiesta del Chorizo a la Pomarola, que se llevará a cabo en la localidad de Torres.

El evento se realizará el domingo 9 de agosto, a partir de las 11 horas, en el predio de la estación de ferrocarril, ubicado en la intersección de las calles Nemesio Litardo y Blandengue.

En esta oportunidad, se brindará un espacio de exposición y venta para todos los participantes. Para formar parte de la propuesta, las personas interesadas deberán contar con el certificado del curso de Manipulación de Alimentos vigente.

Asimismo, deberán completar el siguiente formulario online para realizar la preinscripción: https://bit.ly/6°Fiesta_ChorizoPomarola.

Una vez recibidas las solicitudes, el equipo organizador se pondrá en contacto con cada una de las personas inscriptas para confirmar su participación y brindarles mayor información sobre el evento.

La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 7 de agosto inclusive.

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026