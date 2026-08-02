Llega la 5° edición del Festival Nacional de Cine de Luján “En Foco”

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El Municipio informó que invita a la comunidad a participar de una nueva edición del Festival Nacional de Cine de Luján “En Foco”, una iniciativa del Colectivo de Realizadores Audiovisuales que se desarrollará entre el 13 y el 16 de agosto en las locaciones del Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos y en Cinema Rosso.

Durante sus cuatro jornadas dedicadas al cine argentino, el Festival reunirá competencias oficiales, proyecciones y actividades especiales. Las entradas, que son válidas por día completo y no por función, ya se encuentran a la venta y pueden conseguirse en la boletería del Cinema Rosso (Lavalle 400) o en Passline a través de este enlace.

Con el acompañamiento de la Secretaría de Culturas y Turismo del Municipio, la ceremonia de apertura del Festival, de entrada libre y gratuita, se realizará el jueves 13 de agosto a las 17 horas en Centro Cultural Doña Ana de Matos (Paseo Calelián 1135), con la actividad especial “Punto de Partida y Cine Joven”, un conversatorio organizado junto al Festival Audiovisual Conurbano que reunirá a representantes de las universidades nacionales de General Sarmiento, San Martín, José C. Paz, Moreno y Luján para reflexionar sobre las nuevas miradas del cine argentino.

A cinco años de su creación, el festival se consolidó como un espacio para la exhibición, el intercambio y la difusión de la producción cinematográfica contemporánea, con películas de distintos puntos del país, realizadores, jurados y espectadores de diversas procedencias.

Para más información, se pueden consultar las cuentas oficiales de Instagram @festivaldecinedelujan y @culturasyturismolujan. En los próximos días, se dará a conocer el cronograma completo.

Publicado el domingo 2 de agosto de 2026