Llega el desfile a caballo a Lujan

Concebida como un homenaje a la Primera Peregrinación a Caballo al santuario de la Virgen de Luján, la jornada tendrá su concentración desde las 8:30 horas en las inmediaciones del establecimiento Virgen Gaucha.

A las 9:30 horas comenzará el acto oficial, con la apertura y bienvenida.

A continuación se realizará la presentación de los cuerpos de baile y el Pericón Nacional, seguida por la interpretación del Himno Nacional Argentino, la bendición de banderines y palabras del Rector de la Basílica y las palabras del Intendente Municipal.

Finalizadas las palabras del Intendente, se realizará la tradicional solicitud de autorización para dar comienzo al desfile.

A las 10:15 horas se dará inicio al Desfile Tradicionalista, con la participación de las agrupaciones tradicionalistas y círculos criollos.

El cierre del desfile está previsto para las 14 horas.

Cabe señalar que el sábado 26 de septiembre, de 14 a 18 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes (9 de Julio 863), se llevará a cabo la entrega de números de orden para el desfile a las asociaciones tradicionalistas.

Para más información, podrán comunicarse con la Dirección de Turismo al teléfono: 02323 315494.

Circulación de caballos

A través de un Decreto Municipal, se prohibió la circulación y permanencia en el Partido de Luján tanto de carros tirados a caballo como de jinetes montados. Por lo tanto, solo tienen permitido circular los grupos organizados por centros tradicionalistas, en coordinación con el Municipio.

En este sentido, distintas leyes provinciales, nacionales y locales regulan esta situación y establecen penas para quienes maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.

Para garantizar el cumplimiento de estas normativas, se desplegará un importante operativo de seguridad en todos los accesos al distrito, articulado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Intervendrán en el operativo personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Defensa Civil de la Provincia, Comando de Patrulla Rural, Policía Vial, Gendarmería Nacional y Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

También se sumará personal del SENASA, de distintas áreas operativas del Municipio como Defensa Civil, Guardia Urbana, Tránsito e Inspección General, además de integrantes del Círculo Veterinario de Luján.

Durante el desfile tradicionalista se establecerán Corredores Seguros con control veterinario de los animales que ingresen a la ciudad, donde se verificarán los formularios de inscripción y los certificados sanitarios de los equinos.

Transporte público

Por otra parte, se reorganizará el transporte público de pasajeros desde y hacia la Terminal de Ómnibus. A partir del día domingo 27 a las 00:00 horas hasta finalizar el desfile se traslada la terminal de ómnibus a la avenida Humberto e/ Pellegrini y Dr. Real, mientras que los colectivos de larga distancia saldrán de avenida Beschtedt e/Pellegrini y Zitarrosa por motivo del evento Luján es tradición.

Las líneas de media distancia que salen de la avenida Humberto e/ Dr. Real y Pellegrini sentido Dr. Real son:

Metropol 276 (Escobar)

Metropol 365 (José C. Paz)

Atlántida 57 (Once)

Atlántida 57 (Mercedes)

Atlántida 410 (Moreno)

Azúl Sata 203 (Moreno)

Las líneas de media distancia que salen de la avenida Humberto e/Dr. Real y Pellegrini sentido Pellegrini son:

Metropol 276 (Giles-Areco)

Motsa 228 (Zárate-CAMPANA)

Atlántida 57 (Palermo)

Los recorridos de las empresas 11 de junio y Ruta Bus que van a localidades funcionaran con normalidad por calle Francia/Ituzaingó.

Cortes de tránsito

Cortes del sábado: A partir de las 18 horas del sábado y hasta las 6 de la madrugada, se activarán los siguientes cortes de tránsito:

Rotonda Ana de Matos

Pellegrini y Francia (filtro)

Francia y Chávez

9 de Julio y Ugarte

9 de Julio y Cervantes

9 de Julio y Brown

Francia y 25 de Mayo

Francia y Lavalle

Francia y San Martín

9 de Julio y Mitre

Padre Salvaire y Mitre

San Roque y Gogna

Rotonda Chango Más

Dr. Muñíz y Padre Salvaire

Padre Salvaire y Las Heras

Cortes del domingo: A partir de las 6 de la madrugada a terminar, se activarán los siguientes cortes de tránsito: