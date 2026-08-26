Llega el 1° Encuentro de Orquestas de Tango a Luján

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El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar del primer Encuentro de Orquestas de Tango de la ciudad de Luján, que se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Municipal Trinidad Guevara (Rivadavia 1096).



Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá distintos grupos, músicos, estudiantes y proyectos vinculados a la formación y enseñanza del tango.



Participarán del evento la Orquesta Municipal de Tango de Luján, el Ensamble de Tango de la UNLu, el Ensamble Juvenil de Luján, el Grupo de Cámara de Orquesta El Ombú, alumnos de la cátedra Práctica de Conjunto Tango de la Escuela de Arte José “Pipo” Ferrari y el Elenco Municipal de Tango Guillermo Pagani.



La jornada comenzará a las 18 horas con la presentación de los distintos proyectos y un ensayo general. Cada grupo trabajará previamente una misma obra y, durante el encuentro, se preparará su interpretación conjunta.



Seguidamente, el concierto dará inicio a las 20. Cada formación interpretará entre dos y tres temas y, como cierre, todos los participantes se reunirán para formar una gran orquesta de tango e interpretar juntos la obra preparada.



El objetivo de este encuentro es visibilizar el trabajo realizado desde el Municipio con los distintos proyectos de formación musical, destacando al Estado como promotor de políticas públicas que tienen como objetivo la difusión y enseñanza del tango como patrimonio, identidad y cultura nacional.



La propuesta es organizada por la Orquesta Municipal de Tango, con la coordinación de Patricia Bisso y el Municipio de Luján. El encuentro busca visibilizar el trabajo de formación musical que se desarrolla en la ciudad y generar un espacio para compartir entre quienes estudian y hacen tango.

Publicado el miércoles 26 de agosto de 2026