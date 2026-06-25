Llega a Luján una muestra inmersiva sobre la obra del pintor Claude Monet

Publicado el jueves 25 de junio de 2026

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En el Museo de Bellas Artes.

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a visitar la innovadora muestra de arte sensorial “Monet Inmersivo”, cuya inauguración tendrá lugar el viernes 26 de junio a las 13.30 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes «Fernán Félix de Amador» (9 de julio 863).

Esta experiencia combina arte y tecnología, y acerca al público a la obra del artista francés mediante impactantes proyecciones audiovisuales en 180° y recursos tecnológicos que permiten una nueva forma de apreciar el arte impresionista, al cobrar vida y transformar el espacio en un universo de colores, luz y sensaciones vibrantes.

“La Muestra Inmersiva de Monet representa una oportunidad para acercar el arte a nuevos públicos a través de una experiencia innovadora y accesible. Invitamos a toda la comunidad a disfrutar de esta propuesta que combina cultura, tecnología y emoción en el museo”, destacó Mariana Rodríguez Gastón, la Coordinadora del Museo Municipal de Bellas Artes.

La muestra se podrá visitar desde la última semana de junio hasta fines del mes de julio, de martes a domingos de 10 a 18 horas. Las entradas se consiguen en la boletería del museo, durante el horario de la muestra sensorial.

Publicado el jueves 25 de junio de 2026