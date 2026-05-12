Lista 110: Andrés Saavedra de la Juventud Radical a la conducción de la UCR Luján

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La Lista 110 oficializó su presentación de cara a las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de Luján, encabezada por el doctor Andrés Saavedra, actual presidente de la Juventud Radical de Luján, acompañado en la fórmula por María Paola Binetti.

La propuesta expresa la continuidad de un proceso de renovación que viene desarrollándose en el radicalismo local durante los últimos años, integrando además a distintos espacios internos del partido.

La candidatura de Andrés Saavedra surge también como una propuesta impulsada por jóvenes del radicalismo de Luján, luego de un recorrido de militancia y participación partidaria que lo llevó a presidir durante dos períodos consecutivos la

Juventud Radical local.

Desde el espacio remarcaron que esta lista demuestra que un joven profesional, con trayectoria, formación y participación sostenida dentro del partido, puede asumir la responsabilidad de conducir el radicalismo de la ciudad. La candidatura de Andrés Saavedra cuenta además con el acompañamiento de la actual presidente del

comité, Jesica Rivarola —quien integra la nómina como tesorera—, junto a dirigentes y referentes partidarios como Ricardo Curone, Noemí “Negrita” Burgos, la doctora Cristina Postigo y el doctor Julio Dunogent, entre otros integrantes de distintos sectores internos del radicalismo local.



También destacaron la incorporación de referentes como Alexis Pellagatta dentro de la nómina de

convencionales provinciales, consolidando una propuesta que combina experiencia partidaria, renovación y participación de nuevos dirigentes dentro de la conducción partidaria.



PRESIDENTE

Dr. Andrés Saavedra

VICE-PRESIDENTE

María Paola Binetti

SECRETARIO GENERAL

Carlos Alberto Trisciuzzi

TESORERO

Jesica Valeria Rivarola



Vocales Titulares

Ronaldo José Hurley

Noemí Elena Burgos Julio Dunogent Cristina Inés Terren Walter Daniel Moreno Trisciuzzi Patricia Elizabeth Hurley Ricardo Curone María Eugenia Mazzafero Rubén Sergio Fabbi Mónica Estela Benitez Ernesto David Imbrenda Cristina Beatriz Postigo Johathan M.J. Hillcoat María Noelia Benitez Alfredo Fabián Pisarra Zulema Beatriz Amarilla

Vocales Suplentes Juan Alberto Mallia Marcela Cavalli Alberto Fabricio Yamila Luciana Da Costa Daniel Oscar Cherencio Rosa Esther Hernandez Javier Farias Natalia Andrea Fontan Guillermo Porto Micaela Moreno Convencionales Provinciales – Titulares Alexis Pellagatta Valeria Barroso

Convencionales Provinciales – Suplentes

1. Lucio Carrer

2. Lorena Fernández

Publicado el martes 12 de mayo de 2026