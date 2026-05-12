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Lista 110: Andrés Saavedra de la Juventud Radical a la conducción de la UCR Luján

Habrá dos listas para la interna.



Publicado el martes 12 de mayo de 2026

La Lista 110 oficializó su presentación de cara a las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de Luján, encabezada por el doctor Andrés Saavedra, actual presidente de la Juventud Radical de Luján, acompañado en la fórmula por María Paola Binetti.
La propuesta expresa la continuidad de un proceso de renovación que viene desarrollándose en el radicalismo local durante los últimos años, integrando además a distintos espacios internos del partido.

La candidatura de Andrés Saavedra surge también como una propuesta impulsada por jóvenes del radicalismo de Luján, luego de un recorrido de militancia y participación partidaria que lo llevó a presidir durante dos períodos consecutivos la
Juventud Radical local.

Desde el espacio remarcaron que esta lista demuestra que un joven profesional, con trayectoria, formación y participación sostenida dentro del partido, puede asumir la responsabilidad de conducir el radicalismo de la ciudad. La candidatura de Andrés Saavedra cuenta además con el acompañamiento de la actual presidente del
comité, Jesica Rivarola —quien integra la nómina como tesorera—, junto a dirigentes y referentes partidarios como Ricardo Curone, Noemí “Negrita” Burgos, la doctora Cristina Postigo y el doctor Julio Dunogent, entre otros integrantes de distintos sectores internos del radicalismo local.

También destacaron la incorporación de referentes como Alexis Pellagatta dentro de la nómina de
convencionales provinciales, consolidando una propuesta que combina experiencia partidaria, renovación y participación de nuevos dirigentes dentro de la conducción partidaria.

PRESIDENTE
Dr. Andrés Saavedra
VICE-PRESIDENTE
María Paola Binetti
SECRETARIO GENERAL
Carlos Alberto Trisciuzzi
TESORERO
Jesica Valeria Rivarola

Vocales Titulares

  1. Ronaldo José Hurley
  1. Noemí Elena Burgos
  2. Julio Dunogent
  3. Cristina Inés Terren
  4. Walter Daniel Moreno Trisciuzzi
  5. Patricia Elizabeth Hurley
  6. Ricardo Curone
  7. María Eugenia Mazzafero
  8. Rubén Sergio Fabbi
  9. Mónica Estela Benitez
  10. Ernesto David Imbrenda
  11. Cristina Beatriz Postigo
  12. Johathan M.J. Hillcoat
  13. María Noelia Benitez
  14. Alfredo Fabián Pisarra
  15. Zulema Beatriz Amarilla
    Vocales Suplentes
  16. Juan Alberto Mallia
  17. Marcela Cavalli
  18. Alberto Fabricio
  19. Yamila Luciana Da Costa
  20. Daniel Oscar Cherencio
  21. Rosa Esther Hernandez
  22. Javier Farias
  23. Natalia Andrea Fontan
  24. Guillermo Porto
  25. Micaela Moreno
  26. Convencionales Provinciales – Titulares
  27. Alexis Pellagatta
  28. Valeria Barroso

Convencionales Provinciales – Suplentes

1. Lucio Carrer
2. Lorena Fernández

Publicado el martes 12 de mayo de 2026

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