Limpian la Plaza Colón

Vecinos autoconvocados, Lorena Gobbi, Leonardo Oliver, Mauricio Felice, Rosa Leal y Alvaro Cano limpiaron bien temprano la plaza Colón.Tratando de poner un granito de arena para cambiar alguna cosas que no se ven bien hoy día.»Vamos por más obvio! esto recién empezó. Gracias a Mauricio que trajo su sopladora, a Leonardo que hasta subió bolsas pesadas en el auto y a Lorena y Rosa que trabajaron sin miedo a la suciedad y los nauseabundos olores» dijo Alvaro Cano»Por mi parte gracias a Leonardo y Mauricio que ya antes me habían dicho que querían colaborar y los llamé y no dudaron en venir pese a que de ahi todos nos fuimos a nuestros trabajos. Gracias» indicó.

Publicado el miércoles 5 de febrero de 2020