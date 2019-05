Licencias de conducir: segunda semana de paro de 48 horas

Desde el viernes 3 de mayo la oficina de Licencias de Conducir se encuentra con una medida de fuerza, la misma comenzó la semana pasada y se hace efectiva con un paro de actividades para los días viernes y sábados de cada semana. El paro por tiempo indeterminado, informaron que se debe a la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo Municipal sobre la falta de condiciones laborales y para el vecino. Por lo que, enumeraron que no cuentan con agua potable, no hay acceso a discapacitados, no hay baños para el personal, contaminación auditiva y deficiencias edilicias. Cabe decir, que la oficina funciona en el edificio de la terminal de ómnibus de la ciudad.

Ante este escenario desfavorable para los trabajadores y la comunidad, han decidido a través de una asamblea llevar a cabo la medida de fuerza. Asimismo, desde ATE indicaron que el Departamento Ejecutivo se había comprometido a su correspondiente traslado a la estación de trenes pero todo estaría paralizado. Señalaron que este reclamo viene desde hace tiempo y no hubo ninguna novedad. «Se cumplió el plazo no se hizo la mudanza, las obras se pararon no se terminaron y a partir de ahí se comenzó con la medida de fuerza» detallaron desde ATE.

Publicado el viernes 10 de mayo de 2019