Leonardo Boto: «Hay que seguir avanzando, estamos quemando etapas de muchos años»

El Intendente Leonardo Boto, en diálogo con Luján en Línea, se refirió también al medioambiente, la reconversión del basural a cielo abierto y la campaña electoral, de cara a las elecciones del corriente mes.

Respecto del basural, expresó «Hace 50 años que estamos con esto y hoy el tema está encaminado. Se abrió la licitación, se cerró la convocatoria, se abrieron los sobres, hay seis propuestas, se está haciendo la evaluación institucional, en ocho días se pasa a la apertura de los sobres económicos de las empresas que pasaron dicha evaluación, y si las cosas van bien, estimamos que para mediados de octubre – ojalá para el 17, que es el aniversario de la villa de Luján- podamos poner la piedra fundamental y basal a nuestro Centro Ambiental Luján, que nos va a permitir terminar con el drama del basural más grande de la República Argentina, con todo lo que significa eso a nivel ambiental, de salud, social, incluyendo a todos los trabajadores informales que tiene hoy el basural. No es menor lo que se está haciendo y no es solo obra de quien les habla, sino de un conjunto de compañeros que le ponen el hombro a esto, también de Nación, que ha jugado un rol fundamental, de Provincia, es un conjunto de personas, intenciones y acciones que permitieron avanzar rápidamente».

Y agregó, «No es fácil, hubo que buscar y encontrar tierras, la verdad es que tiene una complejidad muy grande, no se hace de un día para el otro. La realidad es que fuimos superando todos los desafíos y a la vez se dió un apoyo muy fuerte tanto del gobierno nacional como el provincial, y eso permitió poner en marcha todo este dispositivo. Pero tuvimos que enfrentar muchos desafíos, conseguir la donación de tierras, que se cayó por las denuncias, todos somos conscientes de los intereses que afectamos, de quiénes se opusieron, de la cantidad de denucias que tuvimos en los organismos nacionales e internacionales, tuvimos que apelar al poder de las autoridades para que los expedientes fueran saltando de oficina en oficina y podamos avanzar. Es todo un desafío y hasta ahora lo venimos logrando, viene avanzando muy bien el expediente».

«Hay fondos nacionales, provinciales y municipales. La realidad es que no hay municipio en el mundo, que se maneje de manera aislada. Hoy la gestión de una ciudad o un municipio es poder administrar la convergencia de recursos de diferentes instituciones, y cuando no también fondos internacionales. Lo que tenemos que hacer es poner en marcha todas las cuestiones que tenía Luján y donde no pasaba nada. Bueno, las estamos poniendo en marcha».

«Muchas con fondos propios, como las veredas de la Plaza Colón, la ampliación del Hospital, donde aumentamos en un 25% la capacidad de camas de internación clínica, los trabajos de bacheo, los trabajos de las 45 cuadras del Juan XXIII, todo también por el saneamiento que hicimos internamente en las cuentas de fondos propios y que empiezan a dar sus frutos, en obras concretas», agregó.

«Hay que seguir avanzando, estamos quemando etapas de muchos años. Los dos grandes ítems que espero que a fin de año podamos encarar, uno es las obras del río, que se abren los sobres de la licitación en octubre, que van a empezar 30 meses de obras de saneamiento y en los últimos ocho meses el embellecimiento de la nueva costanera de Luján y demás, y después la puesta en valor de todo el complejo histórico basilical, como para cerrar el círculo, y un proyecto en el cual estamos trabajando fuerte también es la creación de «Luján Tec», un parque tecnológico, en el marco de la ley de economía del conocimiento, para que se instalen empresas tecnológicas, 5G, 6G, que es lo que se viene, y que realmente Luján pueda ser un municipio que se proyecte con empresas de alto valor agregado y que genere un movimiento económico y un crecimiento industrial que acompañe el crecimiento vegetativo de la población. No queremos armar parques industriales por todos lados y duplicar o triplicar la población, sino seguir siendo lo que somos e ir creciendo y generando las condiciones para que nuestra gente pueda tener trabajo de calidad», sostuvo.

«En cuanto a las obras en el río, lo que hicimos fue terminar con una modalidad que no va más, como la de los fogones y los paradores. Lo que queremos ahora son costaneras abiertas, verdes, que inviten a instalarse con construccciones livianas de todo tipo, a lo sumo algún foodtruck o islas para estar, ir y venir. Entonces directamente limpiamos la costanera. En octubre se abren los sobres y en noviembre comenzará el trabajo de saneamiento del río, que es una profundización del cauce, una segmentación, los nuevos paredones de defensa, y todo eso llevará 30 meses. Después de 24 meses de obras, porque es faraónica, vienen los últimos seis meses, que es la construcción de la costanera y los parques lineales y ribereños, que es lo que le da belleza. Todos queremos volver a que sea la costa de Luján y para eso hay que generar las condiciones», enfatizó.

«Queremos hacer historia y estamos intentando. Queremos dejar las bases para una nueva etapa de Luján, que tenga proyección nacional e internacional, hacer una puesta en valor, y mejorar la calidad de vida, con una actualización de todas las infraestructuras, con un rediseño de algunos circuitos de la ciudad que permitan captar fuertes inversiones de todo tipo. Estamos dando los primeros pasos con un año de pandemia y enormes dificultades, saneando el municipio, pero creo que la gente lentamente empieza a percibir que hay una forma diferente de hacer las cosas y nosotros nos ponemos contentos porque nos lo dicen y a la vez convocamos al acompañamiento de nuestra lista, tanto en septiembre como en noviembre. Muchas de estas cosas se dan porque podemos sostener muchas de estas políticas en el Concejo Deliberante. Todos están contentos con los contenedores, pero nos votaron en contra ese proyecto de containerización, también el centro ambiental y la reconversión del basural. Si no teníamos al presidente, estas cosas no se hubiesen logrado. Por eso es importante que la gente manifieste el apoyo en poder consolidar el HCD, sobre todo para poder sentar las bases de todo lo que se viene», afirmó.

«Nosotros logramos consensuar entre todos los sectores y vamos con lista única, lo que es un logro importante y habla de la madurez que está teniendo el Frente de Todos», aclaró.

«Recién ahora, a diez días de las elecciones se está generando un poco de clima, pero es un año atípico, la gente está con muchos problemas y agobiada, después de un año y medio de pandemia y la verdad es que no están dadas las condiciones como para estar en el cotillón y en el cotorreo típico de las campañas. Me parece que tenemos que ser serios, responsables, humildes y avanzar en temas concretos. Nosotros por lo menos hablamos de los temas que me parece que le afectan a los vecinos, de las obras, no queremos caer en falsas discusiones interminables ni en chicanas, en generar una grieta que no existe, porque tenemos diálogo entre todas las fuerzas y eso es un activo en Luján y algo que tenemos que cuidar entre todos. En Luján no hay grieta, somos capaces de debatir y construir, a pesar de las diferencias. Hay una comunidad, una ciudadanía, un grupo de vecinos que estamos todos unidos en pos de sacar adelante los problemas que tiene la ciudad. Y me parece que eso es para celebrar, cuidar y es parte de la esperanza que tenemos para el futuro», finalizó el Intendente, Leonardo Boto.

Publicado el sábado 4 de septiembre de 2021