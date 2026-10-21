León XIV volvió al papamóvil y crece la expectativa por Argentina

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El Papa reapareció en público tras una operación en el pulmón derecho y recorrió la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. Su recuperación vuelve a poner el foco en la gira latinoamericana prevista para noviembre, que incluye una visita a la Argentina, particularmente a Luján.

El papa León XIV volvió a mostrarse en el papamóvil este miércoles durante la audiencia general en el Vaticano, a poco más de una semana de la intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Pontífice, de 71 años, fue recibido con una ovación por miles de fieles que lo esperaron desde temprano en la Plaza de San Pedro, bajo la lluvia. Durante unos 20 minutos recorrió el lugar, saludó con una sonrisa y levantó los brazos, en una nueva señal pública de su recuperación.

Aunque no hizo referencias a su próximo viaje por América Latina, su reaparición vuelve a despertar expectativas por la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, que contempla escalas en Uruguay, la Argentina y Perú.

Según el cronograma anunciado, León XIV visitaría la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en uno de los tramos centrales del recorrido.

Por el momento, no se comunicaron cambios en la agenda. Sin embargo, la posibilidad de una postergación continúa ligada a la evolución de su estado de salud y a los resultados de los estudios médicos pendientes.

Así, mientras el Papa retoma progresivamente sus actividades públicas, la expectativa crece en torno a una visita que mantiene a la Argentina en el centro de la atención

Publicado el miércoles 21 de octubre de 2026