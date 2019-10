El candidato a Intendente del Frente de Todos, Leo Boto, visitó la planta de tratamientos de residuos de San Antonio de Areco. Fue recibido por el Intendente Francisco “Paco” Durañona y estuvo acompañado por los candidatos a Concejales Ariel Notta y Carolina Francia, y el Concejal Nicolás Capelli.

La situación del basural de Areco, cuando inició la gestión de Durañona, no era muy distinta a lo que ocurre en la actualidad en Luján, con incendios permanentes y saturación. Luego del trabajo realizado sobre un predio que en el pasado estaba repleto de basura, se construyó un centro de transferencia en el cual se procesa y recicla la totalidad de los residuos secos.

En este sentido, Boto consideró que “en este como en otros temas existen experiencias exitosas y comprobadas, es irresponsable seguir diciendo que el problema no se puede resolver o excede al municipio, el basural de Luján refleja el fracaso del actual gobierno, que teniendo todas las herramientas y ordenanzas necesarias no pudieron hacer nada, al día de hoy el basural está peor que hace ocho años, no podemos continuar así”.

Por otra parte, remarcó que “venimos trabajando en un plan integral para el tratamiento de los residuos, donde las familias cuya subsistencia depende del basural, sigan trabajando pero en condiciones dignas”. A su vez, remarcó que “desde la intendencia voy a trabajar para sanear el basural, reconvertirlo en un centro de tratamiento y transferencia de residuos y terminar con esta grave falta ambiental en la que se encuentra nuestro municipio”.

En relación a la visita a San Antonio de Areco, Boto agregó que “estamos trabajando en la integración regional y la relación que tenemos que fortalecer con los municipios vecinos. Luján se ha aislado y cuando uno observa y dialoga con los intendentes de la región notamos lo atrasados que hemos quedado en términos de competitividad, calidad de servicios y en la posibilidad de ofrecer mejor calidad de vida a nuestros vecinos. En el mismo día visitamos lo que va a ser el Parque Industrial de carácter público del municipio de Areco y asistimos a la inauguración de la expansión de gas natural en Villa Lía. En una situación difícil del país, vemos que hay municipios que siguen inaugurando obras porque tienen un Intendente y un equipo de gobierno comprometido realmente y con la capacidad de decidir, que es lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre”.

Finalmente, Boto remarcó que “tenemos que recuperar nuestro ambiente, recuperar la vida de tantos vecinos y vecinas que sufren por los problemas que les ocasiona la quema, tenemos que recuperar la capacidad de una intendencia municipal que garantice soluciones y resuelva los problemas en lugar de agrandarlos”.

Publicado el jueves 3 de octubre de 2019