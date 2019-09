Leo Boto: “Los problemas de Luján tienen solución”

El candidato a Intendente del Frente de Todos, Leo Boto, encabezó la reunión de los equipos de técnicos y profesionales en la cual se presentó el documento unificado del programa de gobierno. En este sentido, explicó que “se presentó un documento final que se vienen elaborando en diferentes jornadas donde se definen los objetivos de políticas públicas para cada una de las áreas”.

A su vez, destacó la participación de “profesionales, trabajadores y personas interesadas en diferentes actividades” al mismo tiempo que remarcó que “este no es un trabajo que termina, es un trabajo que se proyecta hacia adelante, siendo conscientes del desafío que tenemos el 27 de octubre y que es muy probable que tengamos a partir del 10 de diciembre para transformar, para poder resolver cada uno de los problemas de Luján”.

Además, consideró que “es trascendente que no solamente el Intendente, sino todo el equipo de mujeres y hombres que acompañen la gestión, estén comprometidos con tres atributos que venimos sosteniendo hace tiempo. Lo primero, es un nuevo contrato ético, no podemos continuar con este Luján en donde todo tiene precio, todo se puede vender y comprar, donde reina el amiguismo y el acomodo; lo segundo es el compromiso, no funciona una intendencia con funcionarios que trabajen unas poquitas horas al día, hace falta el compromiso que hace que las cosas se transformen; y lo tercero es la idoneidad, gente que conozca los temas, que pueda transformar la realidad y que sepa como hacerlo”.

También resaltó que “dentro del municipio hay mucho conocimiento que se pierde, debemos revalorizar la tarea de los trabajadores municipales y realmente tener un gobierno que mas allá del origen de cada uno, ponga a los mejores para atender los problema y los enormes desafíos”.

Por último, remarcó que “los problemas de Luján tienen solución, tenemos la oportunidad para decidir, queremos recuperar el orden y construir una intendencia que se destaque por las buenas acciones”.

Publicado el lunes 30 de septiembre de 2019