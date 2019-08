Leo Boto: “Hagamos historia para recuperar Luján”

El último viernes en el Club San Lorenzo de Luján se realizó el “Encuentro de Todos” de la lista 6 del Frente de Todos que lleva como candidato a Intendente a Leo Boto. Ante un club colmado por vecinos y vecinas de todo Luján, la tarde comenzó con la participación de los músicos Nicolás Cércola, Juan Rystok y El Cuervo Benavidez, la voz de Marimba. Los espectáculos también contaron con la participación de una murga y malabaristas.

En el inicio se expresaron los Candidatos a Consejeros Escolares en el marco del compromiso de escuelas seguras. En este caso tomó la palabra Carla Lencioni, acompañada por Gastón Balboa y Nadia Prieto. Luego tomaron la palabras los candidatos y candidatas a Concejales, Ariel Notta, Carolina Francia, Marcelo Sánchez, Agustina Torres e Ignacio Lopolito, quienes resaltaron el valor de la unidad y la conformación de un proyecto que simboliza el futuro y la esperanza para recuperar Luján.

Entre ellos, Notta expresó que “estamos dando el ejemplo, hoy nos encontramos mirando el futuro, tenemos que recuperar la posibilidad de tener un futuro para los lujanenses. Somos un frente en el que cada uno está poniendo lo mejor de sí, nos unen las ideas pero también el corazón, porque nos duele ver a Luján abandonado”. Por su parte, Francia destacó “la importancia de las ideas, de plasmarlas en un programa y nunca bajar los brazos, me comprometo a que cada barrio popular de nuestra ciudad acceda a los derechos básicos que son alimentación, techo y trabajo”.

Por último, fue el turno de Leo Boto, quien comenzó sus palabras expresando que “estamos unidos por la responsabilidad histórica, por la profunda crisis que vive Luján, por el bien de nuestra comunidad y por sobre todas las cosas para recuperar Luján. La unidad está representada en la conformación de este frente”. En este sentido, agregó que “es importante tener conciencia del mandato que tenemos que nos dice, hagamos historia, hemos avanzado mucho, pero hay que consolidar esto el 11 de agosto para devolver la esperanza a este Luján que está sufriendo”.

Sobre las propuestas y programa que se impulsa desde el Frente de Todos, Boto planteó que “queremos decirle a los jubilados que además del 20 por ciento de incremento de la mínima que prometió Alberto Fernández, vamos a generar un banco municipal de medicamentos, no solo para los abuelo jubilados, sino para los vecinos que no pueden acceder a medicamentos, que puedan hacerlo”. También se fue expresando sobre distintos temas: “Queremos hablarle a los jóvenes, que confíen en este proyecto, que van a poder desarrollar todos sus sueños, vamos a tener futuro, vamos a generar dignidad para el futuro; quiero hablarle a los artistas, vamos a trabajar para convertir a Luján en una usina de arte, un un centro regional de arte; quiero hablarle a los municipales, decirles que no se va a perseguir a nadie, no se va a maltratar a nadie, lo que si vamos a hacer es construir un Estado municipal moderno, fuerte, que recupere la calle, que recupere la dignidad, no solo de los trabajadores municipales, sino que haga a la calidad de vida de nuestros vecinos; quiero hablarle también a los comerciantes, a las Pymes, vamos a generar un marco de previsibilidad, vamos a convertir Luján en el gran centro regional comercial, el casco histórico va a latir, va a latir el corazón de Luján”.

Por otra parte, también expresó “quiero hablarle a los textiles, vamos a fortalecer la industria textil, sabemos como hacerlo, hay equipo acá con experiencia, lo mismo con el sector turístico, a los comerciantes, gastronómicos, hoteleros, vamos a recuperar ese Luján que fue una de las tres ciudades turísticas más importantes, se como hacerlo, vamos a sacar a la ciudad de este envejecimiento que tiene, vamos a estar orgullosos de nuestra ribera”.

Entre otro de los puntos salientes, señaló que “quiero hablarle también a las desocupadas y desocupados de Luján, desde el primer día, desde el 10 de diciembre vamos a trabajar para generar empleo en Luján, empleo de calidad, digno, con aguinaldo, vacaciones pagas, empleo con derechos. Nosotros creemos en la comunidad organizada, en el capital y en el trabajo con un Estado que regule esas relaciones, lo que vamos a hacer desde nuestro gobierno municipal es generar las condiciones para que esa relación sea armónica. Vamos a convertir e impulsar a Luján como el gran centro logístico de la República Argentina, tenemos todo para hacerlo, estamos a una distancia equidistante de los puertos de aguas profundas más importantes, tenemos autopistas, vías férreas que nos cruzan, vamos a impulsar un gran centro logístico que impulse el desarrollo de toda la región y genere empleo”.

Por último, Boto se dirigió “a todos los vecinos y vecinas decirles que queremos recuperar la tranquilidad, la seguridad, recuperar la posibilidad de vivir en una ciudad limpia, queremos recuperar la posibilidad de estar en una ciudad que asegure derechos, queremos un municipio que de los servicios básicos y asegure el desarrollo de Luján”.

Finalmente, Boto expresó que “el futuro está cerca pero lo tenemos que asegurar, hagamos historia para recuperar Luján”.

Publicado el lunes 5 de agosto de 2019