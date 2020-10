Lectura para los más pequeños

Este fin de semana, te proponemos lectura infantil para leer con los chicos en casa, de manera gratuita y desde cualquier dispositivo.

Leer es una de esas actividades que nos brindan una enorme cantidad de beneficios a todas las personas, independientemente de nuestra edad. Es la base de nuestro vocabulario, de nuestra dicción, nuestra manera de expresarnos, de nuestro conocimiento y cultura. Y es especialmente necesaria estimularla en los niños y niñas, para desarrollar la imaginación y su capacidad cognitiva.

Por eso, hoy te recomendamos tres libros infantiles imperdibles para compartir con ellos, desde el celu, Tablet o computadora.

El Famoso Cohete (Oscar Wilde)

Un rey está a punto de casar a su hijo con la princesa de Rusia, y prepara una gran fiesta, en la que habrá de todo, incluidos fuegos artificiales.

El palacio se llena de alegría; incluso los cohetes preparados para ser lanzados durante la boda están felices de estallar en tan hermosa fiesta. Los petardos, los fuegos artificiales de colores, la bola de fuego, todos ansían iluminar el cielo con sus destellos.

Pero, uno de los cohetes, no se siente así. El Famoso Cohete, antipático y vanidoso, estará a punto de arruinar los festejos.

Léelo gratis en el siguiente link:

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Cohete.pdf

El traje nuevo del emperador (Hans Christian Andersen)

Hace muchos años vivió un emperador que se preocupaba muchísimo por su ropa y sus trajes. Un día, conoce a unos caballeros que claman ser capaces de fabricar la tela más suave y delicada del mundo. Una tela tan especial, que podía ser invisible para aquellos poco valerosos o inteligentes.

El emperador les encarga a estos sastres que le fabricasen un traje con esta tela, nervioso de no ser capaz de verla. A estas alturas, todo el reino había oído hablar de esta maravillosa prenda. Pero llega el día del estreno, y el emperador no puede admitir que no es capaz de verla.

Léelo gratis en el siguiente link:

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Emperador.pdf

Caperucita Roja (Charles Perraut)

Caperucita era una niña muy traviesa, a quien le encantaban las aventuras y los misterios. Un día, mientras va camino a visitar a su abuelita enferma, Caperucita conoce a un lobo que la invitará a pasear con el por el lado más oscuro del bosque, para así llegar más rápido a casa de la abuela.

Desobedeciendo las advertencias de su madre de no hablar con extraños e ir por el camino más largo, Caperucita decide escuchar al lobo, lo cual le traerá muchos problemas.

Léelo gratis aquí:

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Caperucita.pdf

Publicado el viernes 2 de octubre de 2020