Lattaro: «La idea es llevar la cuarentena en forma pacífica y consensuada»

Nueva fase de cuarentena en el AMBA y Luján no escapa a esta realidad. En la mañana de hoy, Luján en línea diálogó con el secretario de Protección Ciudadana, Matías Lattaro, que indicó que «por parte del municipio estos primeros días se trató de hablar con todos los comerciantes, se notificó a aquellos comercios que podían atender con público y a aquellos que no, en principio la idea es hacer docencia, los inspectores van a estar todos en la calle, vamos a tratar de cubrir la zona céntrica y las localidades más que nada para hacer cumplir el decreto nacional».

-Controles policiales

«Por otro lado se habló con la policía, hubo reuniones con el municipio por el tema de los controles de circulación, ya que el personal policial recibió directiva de parte del Ministerio de Seguridad que se aboque a controlar los permisos en la zona céntrica y zona bancaria, y después en forma aleatoria en distintos puntos neurálgicos de la ciudad».

-Controles fijos y aleatorios

«Habrá algunos puntos fijos como por ejemplo en el Acceso Oeste, en Tropero Moreira y Fray Manuel de Torres y también aleatorios, en dónde van a estar trabajando junto con inspectores del municipio».

-Horario de cierre de comercios

«Todos los comercios tienen que cerrar a las 18 por decreto del intendente, y después quedarían habilitados el rubro de comida para delivery, sin atención al público».

-Que sucede con comercios que sigan atendiendo después de las 18

«En ese caso se le tiene que dar intervención al juzgado y se van a tener que hacer actuaciones en cumplimiento del decreto nacional, ahí entra el código 205 y por desobediencia. La idea es no llegar a eso, la idea es hacer docencia, tratar de consensuar con los comerciantes que cierren, en líneas generales hubo casos donde no respetaban el horario pero con la presencia municipal o policial se ha cerrado el comercio. La idea es tratar de lograrlo en forma consensuada y no tener que llegar a esos extremos».

-Denuncias o reclamos

«Por supuesto hemos reforzado el número de teléfono del centro de monitoreo el cuál es el 43 5722, será atendido las 24 horas, está reforzado con personal, y con colaboración del Concejo Deliberante que ha enviado voluntarios, hasta algún Concejal va a estar atendiendo el teléfono y ahí se van a recibir todos los reclamos, sobre todo por circulación de gente y aquellos comercios que sigan funcionando después de las 6 de la tarde, insisto tratemos de tomar conciencia que haya responsabilidad ciudadana para no tener que agotar los recursos municipales y policiales y poder continuar con los trámites normales y la prevención de delitos».

-Mensaje a los vecinos

«Hay que entender que ya llevamos un largo período de cuarentena, no sabemos cuándo va a terminar, por lo tanto tenemos qué tener un tono conciliatorio, la idea es de llevar la cuarentena en forma más pacífica y consensuada posible. Somos todos vecinos de Luján, todos nos conocemos y la idea es saber qué son medidas del gobierno nacional y provincial y saber llevarlas de la manera más pacífica posible».

Publicado el miércoles 1 de julio de 2020