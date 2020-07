Lattaro: «La científica va a generar una facilidad de investigación de muchos delitos en Luján»

El Secretario de Protección Ciudadana, Matias Lattaro, se refirió a la incorporación de la policía científica y explicó que siempre tenían que será de un gran aporte para la ciudad, porque siempre tenían que venir de la ciudad de Mercedes. «Lo que acordó esta semana es el arribo de la Subdelegación Luján de la Policía Científica, lo que va a permitir tener peritos y especialistas en distintas materias para colaborar con el poder judicial. Esto en muy poco tiempo seguramente ya va a estar establecida la sede y eso va a generar una facilidad de investigación de muchos tipos de delitos. Desde los accidentes de tránsito, con los peritos accidentológicos, como peritos en balística, en escena del crimen, peritos de rastros, y esto además en la piedra fundacional que nos permite a mediano plazo poder gestionar nuestro propio cuerpo médico forense. Tener médicos forenses y también tener nuestra morgue judicial, que hoy lamentablemente cuando tenemos que realizar autopsias por distintos motivos la Policía tiene que transitar hasta la ciudad de Chivilcoy», detalló el funcionario entusiasmado con este avance para la ciudad.

Adelantó que seguramente este situada en la zona céntrica de la ciudad, pero expresó que hasta la semana que viene que se firme el convenio prefiere esperar a la información oficial. «Nosotros vamos a contar con una policía científica exclusiva para la ciudad de Luján. Por lo tanto, la respuesta va a ser prácticamente inmediata por parte de esta fuerza para investigar los distintos hechos», destacó.

–Lotes baldíos:

Señaló que los lotes abandonados muchas veces generan focos de inseguridad, y agregó que ellos siempre en conjunto con las sociedades de fomento identifican estos focos de inseguridad. En esos casos, le exigen al dueño la limpieza del lote, en caso de que el vecino-propietario no lo haga, lo realiza el municipio con un costo para el contribuyente. Es decir, que se le agrega a la tasa municipal una deuda por limpieza del lote. En caso de que el dueño no se identifique, explicó que se pone en custodia de ese lote a una sociedad de fomento. «No se puede construir en ese lote, no se puede vender, no se puede ceder, lo único que se puede hacer en ese lote es una canchita de fútbol, canchita de voley. Si el día de mañana el dueño aparece automáticamente se devuelve la custodia al dueño, acá bajo ningún punto de vista jamás se habló de expropiar, quitar la propiedad privada ni nada de eso. Lo que evita el municipio es la usurpación de personas ajenas al mismo dueño.Es importante destacar que las custodia solo permite usar el predio para destinarlo a espacios verdes. La ordenanza no permite bajo ningún punto de vista construir» clarificó.

–Plenario de concejales:

Comentó que tuvieron una reunión amena, donde se trató lo sucedido en el barrio El Quinto el pasado fin de semana. «La justicia reconoció públicamente que hubo un error en el accionar de la Fiscal», indicó. Asimismo, informó que hubo una grave falencia de la Fiscalía de Menores que llevó a que los dos menores recuperen la libertad y se generen los incidentes ya conocidos. «El Intendente en la reunión con el Fiscal General fue muy respetuoso pero le planteó nuestro malestar por las distintas causas de menores y también se planteó, insisto, una cuestión que es política de estado nuestra que es el narco menudeo, donde se le exigió que por favor haya más resultado. Debido a que ya habíamos realizado 82 denuncias y solamente habíamos tenido hasta la fecha 5 allanamientos», relató Lattaro. Volviendo a la situación del Quinto aseguró que falló un factor fundamental que es la justicia.

«Hay un pico de coronavirus, y también hay un pico de inseguridad, entonces más que nunca el municipio tiene que estar atento y aportar herramientas y acción a la policía para que actúe rápidamente

–Agencia nacional de seguridad vial:

Si bien se trata de una información oficial, el funcionario ratificó que esta Agencia va a arribar a la ciudad y contará con una sede propia con vehículos y motos para brindar seguridad vial a todas las rutas nacionales y provinciales, para poder trabajar de forma mancomunada con tránsito local.

-Piratas del asfalto:

Señaló que se trata de una muy buena noticia, comentó que se lograron esclarecer dos hechos importantes de piratería del asfalto. Uno era un camión de fideos y otro de garrafas. «En ambos hechos el Centro de Monitereo logró tomar las patentes de la camioneta que había participado del hecho y esa información se la habíamos entregado a la Sub DDI Luján y lograron una excelente investigación que terminó en San Martín. Nos comunicamos con el COM de San Martín ellos tenian el alerta de esa patente y alertaron a la Sub DDI de que dicha camioneta estaba transitando por el Partido de San Martín y rápidamente se procedió a la detención de esa camioneta y la Fiscalía de Luján procedió al allanamiento y se detuvo a tres piratas del asfalto», comento detalladamente el Secretario.

Publicado el viernes 24 de julio de 2020