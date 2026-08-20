Las tarifas ya se llevan el 12% del salario

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026

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La canasta de servicios públicos del AMBA alcanzó en julio los $295.826 mensuales, un 53% más que hace un año y un 966% por encima del valor de diciembre de 2023.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado con datos del IIEP de la UBA y el CONICET, los servicios públicos duplicaron su peso sobre los ingresos de los trabajadores en los últimos dos años y medio: pasaron de representar menos del 5% del salario en 2023 a superar el 12%.

El transporte es el gasto que más pesa, con $121.023 mensuales, equivalente al 41% de la canasta. Le siguen la electricidad, con $68.210; el gas natural, con $64.862; y el agua potable, con $41.724.

Durante julio, la electricidad registró la mayor suba mensual, del 12,5%, mientras que el gas aumentó un 5,2%. Desde diciembre de 2023, el gas acumula el mayor incremento, con un salto del 2.185%.

El impacto también se refleja en los salarios. La canasta representó el 15% de un salario promedio registrado de $1.924.456 durante julio. Además, un trabajador podía cubrir 6,5 canastas con su sueldo, frente a las 7,8 que podía adquirir un año atrás.

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026