Jueves 20 de agosto de 2026
→ Ver pronóstico

  • 15°C
  • H: 54%
  • P: 1013
  • V: Oeste

Las tarifas ya se llevan el 12% del salario

La canasta de servicios públicos

Los datos



Publicado el jueves 20 de agosto de 2026

 

La canasta de servicios públicos del AMBA alcanzó en julio los $295.826 mensuales, un 53% más que hace un año y un 966% por encima del valor de diciembre de 2023.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado con datos del IIEP de la UBA y el CONICET, los servicios públicos duplicaron su peso sobre los ingresos de los trabajadores en los últimos dos años y medio: pasaron de representar menos del 5% del salario en 2023 a superar el 12%.

El transporte es el gasto que más pesa, con $121.023 mensuales, equivalente al 41% de la canasta. Le siguen la electricidad, con $68.210; el gas natural, con $64.862; y el agua potable, con $41.724.

Durante julio, la electricidad registró la mayor suba mensual, del 12,5%, mientras que el gas aumentó un 5,2%. Desde diciembre de 2023, el gas acumula el mayor incremento, con un salto del 2.185%.

El impacto también se refleja en los salarios. La canasta representó el 15% de un salario promedio registrado de $1.924.456 durante julio. Además, un trabajador podía cubrir 6,5 canastas con su sueldo, frente a las 7,8 que podía adquirir un año atrás.

Publicado el jueves 20 de agosto de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.