Las Olimpiadas Virgen de Luján convocarán a 29 municipios de toda la provincia

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Las Olimpiadas Virgen de Luján, que se celebrarán el próximo miércoles 13 de mayo en las instalaciones del Club Náutico El Timón, convocarán a 29 municipios de la provincia de Buenos Aires.



“Estamos frente a una participación récord, con casi 30 distritos de la región y de toda la provincia sumándose y comprometiéndose activamente con esta propuesta organizada de forma integral por el Municipio de Luján. Es un esfuerzo muy grande pero muy satisfactorio, porque Luján siempre fue sinónimo de hospitalidad y de encuentro para todos los argentinos. Como siempre, vamos a poner lo mejor para que las miles de personas mayores que participan pasen una jornada maravillosa”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.



Los municipios participantes de la 12° edición serán Luján, Navarro, San Fernando, Las Heras, Cañuelas, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Avellaneda, Marcos Paz, Arrecifes, Pilar, Ituzaingó, Lobos, San Vicente, Roque Pérez, Moreno, Tres de Febrero, Presidente Perón, Merlo, San Antonio de Areco, Carmen de Areco, General Rodríguez, San Andrés de Giles, Suipacha, Mercedes, Chivilcoy y Vicente López.



Durante toda la jornada, las distintas delegaciones competirán en 18 disciplinas deportivas y 6 disciplinas culturales, incluyendo pesca, paddle, caminata mixta, pentatlón, newcom, taba, sapo, escoba de 15, mus, truco, ajedrez, damas, lotería, tenis de mesa, fútbol tenis, tejo, pintura, dibujo, danzas folclóricas, danza de tango, solista vocal folclore y solista vocal tango, entre otras.



“Es notable el crecimiento que han tenido las Olimpiadas este año, tanto en términos de la cantidad de municipios como en la cantidad de participantes. Realmente es una iniciativa que apuesta a la vitalidad, al intercambio, al encuentro, y que las personas mayores disfrutan mucho. Prueba de ello es que muchos de los distritos participantes también han ido replicando la realización de la Etapa Local de selección, por el gran interés que despertaba la propuesta. Estamos muy contentos”, valoró por su parte el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.



Las actividades comenzarán a las 8 horas con la recepción de las delegaciones en el predio de la institución de Jáuregui, tras lo cual compartirán un desayuno.



A las 9 horas se realizará el acto protocolar y el desfile de delegaciones, encabezado por la agrupación “Ponchos Celestes y Blancos”. También habrá un breve espectáculo musical a cargo de la banda Solmar.



En tanto, a las 10 horas tendrán inicio las competencias y a las 17 será el momento de la premiación a los dos primeros puestos en cada disciplina.



La jornada contará con la cobertura de la Radio Pública Luján y podrá seguirse por la FM 87.9 o a través de https://radiopublica.lujan.gob.ar/.



Las Olimpiadas Virgen de Luján son organizadas por la Subdirección de Promoción de Derechos de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el jueves 7 de mayo de 2026