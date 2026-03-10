Las obras más importantes anunciadas por Boto en el Concejo Deliberante

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad de Luján informó que, durante la apertura de sesiones, el Intendente presentó los principales proyectos de gestión para este año, cuyos ejes serán la prevención, la infraestructura estratégica y el desarrollo local.

En el tramo central de su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el Intendente Leonardo Boto presentó los principales anuncios de gestión para 2026, con una agenda orientada a profundizar políticas públicas estratégicas y consolidar con obras la transformación que viene llevando adelante en Luján.

Entre los anuncios más relevantes, el jefe comunal destacó la creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, una iniciativa que busca fortalecer la presencia preventiva del Estado en el territorio. En ese marco, señaló que ya se registraron 1490 inscriptos y que durante este año continuarán las etapas de evaluación, formación y egreso de la primera camada.

Asimismo, Boto confirmó avances vinculados a la nueva avenida Tropero Moreira, la gestión integral del río Luján y un sistema de gestión eficiente del servicio de agua corriente, pensado para mejorar la producción, la calidad, el monitoreo de la red y la atención profesional ante una problemática estructural que se agravó por la caída del financiamiento nacional para obras clave.

“Se disolvió ENOHSA, por lo que estamos diseñando una herramienta que nos permita producir agua de calidad y completar la redes que se encuentran en ejecución, como la del barrio El Quinto y el barrio San Bernardo. Nos proponemos generar un monitoreo de calidad. Queremos afrontar el próximo verano con menos problemas de abastecimiento de agua, con menos bajante de presión”, afirmó.

En relación con este punto, el Intendente anunció que el Municipio impulsará una primera etapa de inversión de 3.500 millones de pesos y que remitirá un proyecto al Honorable Concejo Deliberante para lograr avanzar con ese esquema.

La agenda presentada también incluye el fortalecimiento de Deportes Luján, la realización de grandes eventos durante 2026 —como Música en la Plaza, Fiesta del Sol, Fiesta de la Cerveza y Expo Luján—, y el impulso a Luján Tech.

Otro de los puntos centrales fue el anuncio sobre el programa Lotes para Lujanenses frente a la paralización generada por el gobierno nacional.

“Lotes para Lujanenses fue desfinanciado por el gobierno. Son 850 familias que hace muchos años viven en Luján y que hace meses perdieron la oportunidad de acceder a su primer lote, de construir su propia historia. El estado municipal se va a hacer cargo para que se abran las calles, y se instale energía eléctrica. Es mi sueño que a fin de año podamos entregar los lotes a las familias beneficiarias”, expresó.

Para finalizar, con el objetivo de frenar los efectos nocivos del basural a cielo abierto en la vida de las y los lujanenses, el Intendente anunció su cierre definitivo resaltando que “fueron 60 años de dolor, donde muchísima gente sobrevivió de manera indigente, donde hubo barrios llenos de humo, de enfermedades, gente que perdió la vida por el humo del basural”.

En este punto, realizó un repaso de la gestión realizada desde el 2019, en la cual se consiguió financiamiento del Estado Nacional con crédito internacional pero a través de un amparo judicial se frenó la obra del Centro Ambiental Laudato SI’. En este caso, recordó que a pesar de superar esa instancia y tener hasta el respaldo de la Corte Suprema para terminar la obra, el gobierno nacional mantuvo la parálisis del proyecto. “Queremos dar vuelta la página de esta historia y es por eso que en las próximas semanas vamos a cerrar definitivamente. Es un logro de miles y miles de vecinos que dejan de vivir sobre el humo”, declaró Boto.

En ese marco, el jefe comunal reafirmó la decisión del Municipio de seguir planificando, invirtiendo y generando respuestas concretas frente a una coyuntura adversa.

“Más allá del contexto actual, las diferencias políticas y los frenos que pone el gobierno nacional, seguimos adelante. Debemos pensar en iniciativas que nos inspiren a mirar hacia el futuro, a renovar los lazos de comunidad. Seamos capaces de convivir en paz, de construir consensos que nos permitan alcanzar grandes objetivos”, finalizó el Intendente.

Publicado el martes 10 de marzo de 2026