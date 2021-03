Las mujeres que me habitan

En el día de la mujer mucho se dice, se escribe y reflexiona. El amor por los libros me llevó muy lejos. Y por ende me enseñó mucho. La lectura sana y edifica. Y nosotras somos «maestras» en esas antiguas artes…

Decidí pensarme y cuestionarme como mujer compartiendo tres fragmentos, tres porciones de mis vidas o tres piezas que a miles o tal vez millones de mujeres, les pueden ser útiles.

Ella lee La Prensa ( 1899)

Se puso más oscuro y todavía discutían. Los veo, ojos chicos entrecerrados, manos de arado, palas y perros. Ya hablan a los gritos. Son cuatro hermanos quinteros . Han progresado: un molino y una noria con burro ayuda a llevar el agua hacia el piletón donde lavan los paquetes de acelga, de remolachas, de espárragos. Los carros a caballo llevan los cajones hasta los trenes.

Pero es domingo y hoy las mujeres fueron a misa al pueblo.

Los varones repartirán las ganancias.

Las mujeres charlan en el patio, toman mate y han dejado de vainillar las sábanas de hilo. Ellas también están tensas y se nota en los silencios que imponen con gestos.

– ¡Chito !

– Boca quiusa!!!

Las voces graves van subiendo el tono, ahora un ruido de vasos que cayeron al piso de ladrillo.

Es entonces cuando Catalina, la más calladita, la nuera joven mira una gran horquilla que quedó en el patio y entra desafiante en la cocina.

Educación ( 1940)

La niña no me deja coser y esta tarde viene a probarse el vestido de novia la vecina de enfrente.

-Vení , no te subas, no saltes ¡ Y no llores!!

Me tenés harta!! Quedate quietita, como una nena buena, jugá con la muñeca. Te mira seria tu muñeca ¡!

– Dale , no llores más porque te ato! Te ato otra vez a la pata de la cama.

Madame Buttherfly ( 1954)

“¡Oh Butterfly! ¿No dicen que si tocamos las alas de una mariposa, ya no podrá volar!”

Ella se suicida. ¿Cómo purgar aquellas manos que la desvistieron lentamente? ¿Cómo olvidar el olvido de ese hombre que la llevó por cada poro de su piel, que le despertó la pasión desconocida, ese ardor dulce, esa vigilia…?

Y allí muere la mariposa. Ajada, sin polvillo de vuelos pero …

-Veamos, veamos! quizá no murió , ese capullo SERÁ otra vez un gusano, un gusanito sabio que volverá a transformarse y ser.

Ser otra vez MUJER.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad de la autora.

Dibujo de Ana María Menéndez

Publicado el domingo 7 de marzo de 2021