Las Lujaneras se quedan en la B y clasificaron a los playoffs

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El primer equipo de fútbol femenino de Luján cerró una jornada inolvidable esta tarde al derrotar por 3 a 0 a El Porvenir en Gerli y asegurar su permanencia en la Primera B de AFA, además de conseguir la clasificación a los playoffs de la categoría.

El Equipo dirigido por Gastón Solari mostró personalidad y contundencia en un encuentro decisivo, imponiéndose gracias a un doblete de Yamila Ruiz y un tanto de Agustina Poblete para sellar una victoria que desató el festejo de todo el plantel.

Con este resultado, las Lujaneras alcanzaron dos objetivos fundamentales: mantenerse un año más en la segunda categoría del fútbol femenino argentino y meterse entre los equipos que disputarán la etapa de playoffs.

La campaña estuvo marcada por el esfuerzo, el compromiso y la convicción de un grupo que nunca dejó de luchar. En una temporada exigente, las chicas respondieron cuando más lo necesitaban y lograron cerrar la fase regular con una actuación sólida y una alegría enorme.

La victoria en Gerli no solo significó la permanencia, sino también la posibilidad de seguir soñando. Con la clasificación asegurada, el Club Luján afrontará los playoffs con la ilusión intacta y el desafío de continuar dejando en alto los colores rojo y blanco.

Foto: Seba Caminos / Prensa Club Luján

Publicado el domingo 20 de septiembre de 2026