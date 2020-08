Lapolla: «Estamos planificando un segundo cuatrimestre en forma virtual»

El Rector de la Universidad de Luján, Magister, Antonio Lapolla, brindó detalles sobre cómo se desarrollaría el segundo cuatrimestre en la Casa de Altos Estudios.

En el programa que conduce Juan Giordano, Agenda Política, manifestó en cuanto al regreso de las clases presenciales: «el consejo Interuniversitario Nacional en dónde estamos todos los rectores, todas las semanas tenemos diálogos, y una vez por mes nos encontramos los rectores que constituimos el comité ejecutivo y hablamos sobre estos temas, y claramente la realidad no es la misma en las distintas zonas del país. Algunas que van a poder volver a corto plazo, nosotros estamos pensando qué va a ser muy difícil poder hacerlo, y estamos planificando un segundo cuatrimestre en forma virtual».

«Los alumnos han podido seguir de manera virtual las clases pero claro que con un gran esfuerzo porque hay problemas de conectividad, problemas económicos en dónde se reflejan estas situaciones, nosotros hemos brindado más becas, y en este cuatrimestre hemos reconvertido esa cantidad de becas para darle un aporte para hacer frente a la compra de datos para poder llevar adelante las clases de manera no presencial, pero esto significa un problema porque no todos los estudiantes tienen su computadora, no todos viven en zonas que en las que puedan acceder a WiFi, de cierta manera todo se complejiza, y como todos ustedes saben, tenemos los diferentes centros regionales» expresó.

«Lo que nosotros estamos pensando es que el próximo cuatrimestre vamos a tener que hacerlo de manera virtual, las autoridades nacionales están actualizando esto en base a lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país, las Universidades que quieran volver en forma presencial van a tener el acuerdo de la jurisdicción en dónde se encuentran, no va a ser una decisión exclusivamente de la Universidad sino que va a tener que ser con el acuerdo de la provincia» destacó.

Crédito: programa «Agenda Política».

Publicado el martes 11 de agosto de 2020