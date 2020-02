Lanzamiento de la campaña de prevención del dengue en la provincia

El Municipio de Luján estuvo presente en el lanzamiento de la campaña de prevención y control del dengue presentada este lunes por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El encuentro, que se desarrolló en el hospital “El Dique” de Ensenada, convocó a referentes distritales y de las distintas regiones sanitarias, quienes recibieron precisiones sobre la información que comenzará a difundirse este martes en medios, redes sociales, barrios y escuelas. Participó la Directora de Atención Primaria de la Salud de la Comuna, Laura Celia.

La campaña hace eje en cuatro acciones: tapá, lavá, girá y tirá, verbos clave para el descacharrado, que consiste en evitar que los objetos se conviertan en criaderos del mosquito que transmite la enfermedad del dengue, además de zika y chikungunya.

Asimismo, desde la Dirección de Epidemiología informaron que, en lo que va del 2020, se notificaron 45 casos positivos de dengue en territorio bonaerense, 26 confirmados y 19 probables. Y aclararon que todos los confirmados tienen antecedentes de viaje a Paraguay, Colombia y Misiones, es decir que por el momento no hay casos autóctonos.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, señaló que “por ahora estamos con una situación controlada pero no sabemos qué va a pasar en febrero o marzo. La variable que podemos manejar es el descacharrado, no así el clima, por eso hacemos hincapié en estas actividades comunitarias”.

Por su parte, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, denunció que “en 2016 tuvimos una epidemia solapada, oculta tanto en la Provincia como en el país, con más de 1000 casos autóctonos en territorio bonaerense”. Y agregó que enfermedades como el dengue pasaron de ser epidemia a endemia, es decir, que tienen presencia constante en la provincia porque hay mosquito transmisor todo el año, “de modo que las respuestas no pueden ser episódicas, ni espasmódicas sino constantes, por lo tanto hay una responsabilidad de los distritos de poner el tema en agenda y generar una comunidad empoderada, que sepa lo que hay que hacer, que luche por su salud”.

En tanto, la Secretaria de Salud del Municipio, Mariana Girón, destacó “la importancia de la presentación del plan de gestión integral de dengue para que todas las regiones sanitarias de la Provincia podamos unificar criterios en cuanto a la comunicación, el manejo del vector, la vigilancia epidemiológica y el tratamiento de los pacientes”.

“La jornada también sirvió para abordar algunas cuestiones propias del manejo en cada región sanitaria de acuerdo a sus características y formular líneas de trabajo conjuntas entre los equipos del Ministerio y el Municipio”, completó.

Publicado el martes 4 de febrero de 2020