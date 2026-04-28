LALCEC realizará el curso presencial para dejar de fumar
Prevención de Cáncer de Pulmón.
En el marco de la campaña de Prevención del Cáncer de Pulmón, que se visibiliza durante el mes de mayo, desde LALCEC Luján queremos acercarles una propuesta concreta orientada al cuidado de la salud.
Se trata de la edición N°37 del Curso presencial para dejar de fumar, un programa con trayectoria, pensado como un proceso real y acompañado para personas que desean abandonar el tabaco y no han podido lograrlo de manera individual.
El curso consta de:
- 8 encuentros presenciales
- 1 encuentro virtual final de consolidación
Durante el proceso, se trabaja de manera integral sobre la adicción, acompañando cada etapa con herramientas concretas y el apoyo de un equipo de profesionales.
Inicio: 4 de mayo
Días: lunes y jueves
Horario: 20 a 22 hs
Modalidad: presencial
El enfoque no está puesto en la fuerza de voluntad, sino en sostener el cambio en el tiempo con acompañamiento adecuado.
Esta propuesta forma parte de las acciones de concientización y prevención que LALCEC Luján impulsa durante todo el mes, y cuenta con una amplia trayectoria acompañando a la comunidad.
Agradecemos su difusión para que esta información pueda llegar a quienes la necesitan.
Los cupos son limitados y requieren inscripción previa.
Para más información e inscripciones:
📱 WhatsApp: 2323-481932
Publicado el martes 28 de abril de 2026